Псковичам напомнили о необходимости предоставить отчет о контролируемых иностранных компаниях

До 30 апреля физическим лицам необходимо представить уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.
30 апреля 2025 года истекает срок представления физическими лицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год. Уведомление о КИК необходимо представить независимо от финансового результата такой иностранной компании.
За непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тыс. рублей. Форма, формат и порядок представления такого уведомления в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671.
Более подробно о критериях признания контролирующими лицами, порядке представления уведомления о КИК и подтверждающих документов можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».