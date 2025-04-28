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Экономика

Псковичам напомнили о необходимости предоставить отчет о контролируемых иностранных компаниях

29.04.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

До 30 апреля физическим лицам необходимо представить уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

30 апреля 2025 года истекает срок представления физическими лицами уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 2024 год. Уведомление о КИК необходимо представить независимо от финансового результата такой иностранной компании.

«При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли такой компании также до 30 апреля представляются документы, подтверждающие соблюдение соответствующих условий. Исключением является КИК, образованная в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеющая постоянное местонахождение в нем. Если для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет оснований, необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка. Сделать это нужно также до 30 апреля (вместе с уведомлением о КИК), независимо от того, соответствует ли размер прибыли КИК пункту 7 статьи 25.15 НК РФ или нет, то есть независимо от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК», - отметили в УФНС.

За непредставление уведомления о КИК на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тыс. рублей. Форма, формат и порядок представления такого уведомления в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671.
Более подробно о критериях признания контролирующими лицами, порядке представления уведомления о КИК и подтверждающих документов можно узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые иностранные компании».

Источник: Псковская Лента Новостей
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