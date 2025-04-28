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Экономика

Цены в Псковской области в марте выросли на 1,07%

29.04.2025 14:59|ПсковКомментариев: 0

Цены в Псковской области в марте 2025 года, по данным Росстата, выросли на 1,07% к февралю. Годовая инфляция повысилась и составила 9,82%. Это ниже, чем в целом по стране (10,34%), сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении Центробанка. 

Инфографика: Центробанк РФ

Значительнее всего в марте подорожало продовольствие. За год темп прироста цен на него сложился выше инфляции. Услуги за месяц выросли в цене менее значительно, но рост цен за год – существенный. Цены на непродовольственные товары в марте повысились заметно, а за год – меньше, чем цены на продукты и услуги.

С исключением сезонности цены в марте выросли больше, чем в феврале. Главная причина – продолжающееся увеличение издержек производителей продуктов.

«Банк России продолжит оценивать, насколько устойчиво замедляется рост цен в стране. Годовая инфляция все еще существенно выше цели. Банк России нацелен на ее возвращение к 4% в 2026 году. Для этого необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам», - заключили в отделении. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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