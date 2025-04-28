Экономика

Проверять актуальность реквизитов для распоряжений о положительном сальдо рекомендуют в псковской налоговой

Проверять актуальность реквизитов банковских счетов перед представлением заявлений о распоряжении положительным сальдо Единого налогового счета путем возврата рекомендует управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

При заполнении заявления на возврат НДФЛ необходимо указывать действующие на дату представления заявления реквизиты банковского счета, принадлежащего заявителю, а именно номер банковского счета и БИК банка.

Заполняя в заявлении о возврате реквизитов банковского счета, сотрудники региональной налоговой службы рекомендуют сверять указываемые реквизиты с указанной в личных кабинетах или мобильных приложениях банков информацией.

«Заявление о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо, можно направить в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика для предпринимателя или юридического лица на официальном сайте ФНС России, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью, или подать на бумаге», – рассказал начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом регионального УФНС Дмитрий Иванов.

В случае указания реквизитов, информация о которых отсутствует в базе данных налоговых органов, налоговыми органами направляется запрос в банк для подтверждения указанных реквизитов, в результате чего срок возврата может быть увеличен, и начинает исчисляться со дня, следующего за днем представления банком информации по запросу налогового органа.

При указании неактуальных реквизитов, либо реквизитов счета, принадлежащего иному лицу, в проведении возврата будет отказано, о чем заявителю будет направлено сообщение в зависимости от способа предоставления заявления: в личный кабинет налогоплательщика, по телекоммуникационным каналам связи либо почтой.