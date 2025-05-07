Экономика

В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы

Сельхозпроизводители начали подсчитывать последствия заморозков, которые продолжаются по России. В апреле и мае они нанесли вред посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. га, сообщил председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ («Союзроссахар») Андрей Бодин.

«Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации. Но лично мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим», — пояснил представитель бизнеса.

Как сообщили в союзе, в наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, о гибели этой овощной культуры на площади 2,5 тыс. га заявили власти Курской области. При этом на 5 мая 2025 года, как сообщили в «Союзроссахаре», аграрии засеяли чуть более 1 млн га сахарной свеклы, пишут «Известия».

Кроме того, в результате низких температур под угрозой потери оказалось 50% урожая плодовых деревьев (абрикосы, черешня, персики, сливы) Ставропольского края, сообщили власти субъекта. В меньшей степени от низких температур пострадали яблони и груши. Оценка ущерба сельскому хозяйству региона продолжается.

Признают потери урожая плодовых деревьев также в Краснодарском крае и Крыму, но там оценки ущерба разнятся. Как сообщила глава Союза садоводов России в Крыму Татьяна Олейник, гибель урожая косточковых может составить до 40%. А вот в Краснодарском крае по данным Минсельхоза, они могут составить до 15%.