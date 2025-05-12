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Экономика

На первом месте по спросу у псковского бизнеса оказались маркетологи – аналитики 

12.05.2025 12:16|ПсковКомментариев: 0

Больше всего за месяц в Псковской области вырос спрос на работников в сфере маркетинга и рекламы: компании увеличили число новых рабочих мест на 22%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – медики и фармацевты. Работодатели стали также на 17% чаще искать сельхозработников. Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли добыча сырья (+11% новых рабочих мест), а также туризм и общепит (+8%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.

Также аналитики отметили, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для наиболее востребованных маркетологов потенциальный доход даже упал за месяц на 7,6 тысячи рублей. В сфере добычи сырья падение еще более выраженное: -8,6 тысяч рублей за месяц.

При этом сильнее всего за месяц увеличился доход для администраторов (+4 тысяч) и в сфере сельского хозяйства (+1 тысяча).

Источник: Псковская Лента Новостей
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