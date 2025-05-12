Экономика

Россия с начала 2025 года увеличила импорт свежего картофеля в 3,5 раза

Россия с начала 2025 года нарастила импорт свежего картофеля в 3,5 раза, до 432,2 тыс. тонн, сообщил Россельхознадзор.

«Россельхознадзор, по данным информационной системы ФГИС "Аргус-Фито". с начала 2025 года по состоянию на 7 мая фиксирует увеличение импорта в Россию молодого продовольственного картофеля. Ввоз свежего картофеля вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 124,8 тыс. тонн до 432,2 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Поставки нарастили Египет - в 4,5 раза, с 59,3 тыс. до 266,3 тыс. тонн, Пакистан - в 4,4 раза, с 1,9 тыс. до 8,2 тыс. тонн, Китай - с 2,5 до 65,5 тыс. тонн, Казахстан - с 448 тонн до 7 тыс. тонн и Армения - с 490 тонн до 5,1 тыс. тонн.

Кроме того, за указанный период было импортировано 30,4 тыс. тонн картофеля из Грузии, в то время как поставки этого овоща за аналогичный период прошлого года не осуществлялись, пишет ТАСС.