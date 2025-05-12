Экономика

Антон Мороз стал модератором совещания саморегулируемых организаций СЗФО

Состоялось рабочее совещание с руководителями саморегулируемых организаций СЗФО. Оно прошло 13 мая в формате видеоконференцсвязи. Модератором мероприятия выступил вице-президент «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз, сообщается в Telegram-канале «Нострой».

Фото: «Нострой»

Основной темой онлайн-встречи стало обсуждение профессионального стандарта «Специалист в области саморегулирования в градостроительной деятельности», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 августа 2024 года № 433н.

Свои разъяснения к документу дал вице-президент «Нострой», председатель Совета по профессиональным квалификациям в строительстве Александр Ишин. Также он ответил на вопросы СРО, касающиеся практического применения профстандарта.

Антон Мороз остановился на прошедшем 30 апреля селекторном часе с координаторами, по итогам которого президентом «Нострой» Антоном Глушковым был озвучен опыт обмена и выработки профориентационных решений совместно с представителями образовательных и научно-исследовательских учреждений, потенциальными работодателями — представителями ведущих строительных компаний регионов при непосредственном участии студентов, ориентированных на практику в сфере строительства.

«Участники селектора высоко оценили возможность проведения такого мероприятия и акцентировали значимость мнения молодого поколения в обсуждении отраслевых вопросов, а также поддержали инициативу наставничества для учащихся школ, студентов ссузов и вузов, имеющие кафедры инженерно-строительной направленности», — заметил Антон Мороз.

Он добавил, что по итогам селекторного совещания было предложено рассмотреть саморегулируемым организациям возможность организации и проведения на базе образовательных учреждений серию тематических мероприятий с участием региональных представителей профильных министерств и ведомств, строительного бизнеса — потенциальных работодателей, преподавателей и студентов.