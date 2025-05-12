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Экономика

Дмитрий Мельников: Я не вижу проблем в возврате западных конкурентов

14.05.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

Возврат западных конкурентов не будет проблемой, если это будет происходить разумно и с пользой для экономики России, заявил председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Если иностранные компании будут медленно локализоваться, то это нормально. Мы будем работать над производительностью, стоимостью. Сейчас ситуация достаточно сложная на рынке автопрома. Если возвращение произойдет быстро и внезапно - это будет сложно. Одно дело, когда спрос на твою продукцию постепенно уменьшается, и ты думаешь, как быть, что-то предпринимаешь, чтобы изменить ситуацию, другое – когда пришли в один день и сказали, что заказов больше нет. Это для любого предприятия трагедия», - сказал Дмитрий Мельников.

Он уточнил, что не видит большой проблемы в возврате иностранных конкурентов, если это будет проводиться разумно и с пользой для местного производства. «Для России хорошо и то, и другое: привозят машины из-за рубежа и платят пошлины — хорошо, если покупают здесь — тоже хорошо», - заключил гость студии. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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