Экономика

«Райский уголочек» в Великих Луках: как из любви к цветам вырос бизнес

Фермер Ирина Мазаева - экономист, но с детства любит цветы. Еще ребенком сажала разноцветные петунии в деревне у бабушки, затем на своем дачном участке выращивала гортензии, а потом решила поделиться красотой со всеми вокруг. Так в Великих Луках появился питомник «Райский уголочек», откуда саженцы декоративных кустарников и лиан, летних и многолетних цветов отправляются в посылках по всей стране.

О том, как из любви к гортензиям вырос агростартап и как господдержка помогает начинающим фермерам, узнала Псковская Лента Новостей.

«Топовая» культура

«Все началось с любви к гортензиям», - говорит Ирина Мазаева.

Женщина работает экономистом на железной дороге и живет с семьей в частном доме. Также у них есть дачный участок 25 соток. Конечно, и дом, и сад хотелось облагородить, и украсить мир вокруг себя помогли цветы.

«Я собрала целую коллекцию гортензий. Увлеклась размножением, черенкованием. А потом решила - почему бы не попробовать выращивать растения на продажу?» - отмечает Ирина.

Так появился семейный питомник контейнерных саженцев. Мазаевы стали выращивать многолетние растения и кустарники: гортензии, спиреи, клематисы, а также немного плодово-ягодных кустарников.

«Пока развиваемся, ассортимент набираем. Но в основном мы разводим сейчас гортензии метельчатые», - говорит фермер. По ее словам, эта культура пользуется популярностью у садоводов-любителей и часто используется в ландшафтном дизайне. «Можно сказать, что гортензия - топовая культура в садоводстве», - говорит она.

В коллекции питомника более 60 сортов гортензии метельчатой. «Сорта различаются по высоте, скорости роста, величине соцветий, цвету. Они розовые, белые, бордовые. Гортензия метельчатая - у нее соцветие, как конус. Шапки у гортензии бывают большие. Например, у сорта «Полярный медведь» - огромные соцветия! Сначала они белые, потом набирают цвет и становятся как ванильно-клубничное мороженое», - рассказывает фермер о своих любимцах.

По ее словам, ни один кустарник не цветет так долго. «Гортензия цветет с июля и до конца осени. А некоторые сорта и зимой могу украшать сад своими засохшими соцветиями», - рассказала она.

Маточные растения фермеры закупают в российских питомниках. Ирина говорит, что качество их продукции устраивает. «Но я сразу маточные растения не черенкую. Сначала смотрю, как оно цветет, соответствует ли сорту. И только потом пускаю его в производство», - говорит она.

Семейный подряд

Уже скоро начнется «горячая пора», когда растения нужно черенковать, пересаживать в контейнеры и все лето поливать, подкармливать, обрабатывать от вредителей и болезней. Для укоренения нужны специальные условия: влажность, особый температурный режим. В питомнике есть теплицы, но, как говорит фермер, под саженцы заняты все площади, которые есть! «Все задействованы. Ни одного свободного уголочка. Даже дома у нас выделена комната со стеллажами для черенкования», - говорит она.

«Пока справляемся семьей: я, муж, сын, мама. Семейный подряд», - отмечает фермер.

Помимо гортензий, семья разводит спиреи и климатисы. Из плодовых планирует выращивать голубику, жимолость и малину. «Будем ориентироваться на популярность культур у наших покупателей. Пока гортензия наиболее популярна, поэтому упор на нее. И я с ней подружилась, набила руку», - говорит Ирина.

С самого начала фермеры рекламировали свою продукцию в соцсетях. Поэтому покупателей достаточно, и они со всей России. Саженцы реализуют на ярмарках и отправляют службами доставки. «Мы посылаем саженцы в контейнерах. У нас своя технология упаковки. В южные регионы стараемся отправлять весной или осенью, чтобы товар не испортился от жары», - поясняет женщина.

Есть у питомника и постоянные покупатели из разных регионов. «Но самые любимые - это местные садоводы. Они приезжают сами, выбирают сами, увозят сами», - отмечает Ирина.

В направлении мечты

Разведением растений семья занимается уже около пяти лет. И хорошим импульсом для развития проекта стала государственная поддержка. В прошлом году фермер стала победителем конкурса «Агростартап».

«Мы подавали заявки на грант два года подряд. В 2023 году не прошли. Но решили не сдаваться, второй раз участвовали и выиграли», - говорит Ирина Мазаева.

По ее словам, средства гранта еще не освоили. На часть денег уже купили трактор и прицеп для перевозки саженцев. «Мы участвуем в ярмарках, и в городских, и в соседние города ездим. Также прицеп для доставки крупных заказов используем. А трактор понадобится для подготовки земли, когда мы купим 7 га и будем пробовать выращивать кустарники с открытой корневой системой - на поле. В грунте, на свободе, они быстрее растут, чем в контейнере», - поясняет она.

Поэтому, по словам фермера, сейчас они работают «в направлении мечты».

«И, конечно, хотелось бы, чтобы это дело стало моей основной работой. Я к этому стремлюсь. Выращивание растений - это мое любимое занятие, которое приносит мне удовольствие. Всем же нам хочется трудиться на любимой работе», - отмечает фермер.

В этом году в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап» будет направлено 47 млн рублей. «Агростартап» - хорошая возможность получить поддержку для фермеров. Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год гранты «Агростартап» на общую сумму 123,5 млн рублей получили 33 крестьянских (фермерских) хозяйства.

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества Питомник гортензий Райский уголочек