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Экономика

Самозанятым псковичам напомнили о возможности использовать систему электронного документооборота 

21.05.2025 10:43|ПсковКомментариев: 0

Федеральная налоговая служба завершила пилотный проект по введению электронного документооборота для граждан, которые используют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он проводился с сентября 2024 по март 2025 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС РФ по Псковской области, самозанятые могут пользоваться системой ЭДО и после завершения пилотного проекта. 

В пилотном проекте принимали участие три оператора электронного документооборота ЭДО, реализовавшие у себя документооборот с самозанятыми гражданами. Участие в пилотном проекте для всех сторон было добровольным.

В этот период самозанятые могли установить мобильное приложение оператора и с его помощью (или смартфона с функцией NFC) составлять, подписывать электронные акты выполненных работ или оказанных услуг и направлять их своим заказчикам.

«Если самозанятый попробовал обмен электронными документами и желает продолжить его, несмотря на формальное окончание пилотного проекта, законодательство это не запрещает», - подчеркнули в УФНС. 

Чтобы перейти на ЭДО с заказчиками, самозанятому необходимо уточнить у клиентов готовность к дальнейшему обмену документами по ЭДО и выбрать оператора ЭДО, предоставляющего такие услуги.

В ведомстве напомнили, что на официальном сайте ФНС России есть отдельный раздел с информацией об ЭДО для самозанятых

Источник: Псковская Лента Новостей
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