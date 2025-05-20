Экономика

19% псковичей поддерживают идею введения налога для неработающих – опрос

Лишь 19% горожан поддерживают идею введения налога для неработающих псковичей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан — рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его мнению, эти группы пользуются социальными благами, не участвуя в их финансировании.

Идею поддерживают лишь 19% псковичей. Против — 61%: «С каких средств неработающий ребенок и домохозяйка будут платить налоги? С денег отца/мужа? А разве его доходы уже не обложены налогами?!» Причем среди молодежи до 35 лет противников инициативы больше, чем среди тех, кто старше (69%). 20% затруднились с оценкой инициативы.

Особенно много споров вызвало попадание в список «профессиональных бездельников» домохозяек: «Они и так работают бесплатно, пытаясь развивать институт семьи в России»; «Многодетным мамам и дома хватает работы».