Экономика

Осенью в России ограничат число банковских карт на одного человека до 20

Уже осенью в России начнет действовать ограничение на количество выпускаемых на человека банковских карт. Предполагается, что каждый сможет получить не более 20 штук, а в одной кредитной организации — максимум пять. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Меру в начале марта предложил Центробанк для борьбы с дроперами, на которых мошенники оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, нормальному человеку «не нужно 100 карт разных банков», в связи с чем и предлагается лимит.

Добросовестным клиентам, которые в погоне за выгодными ставками и кешбэком активно пользуются услугами разных финансовых организаций, это ограничение не помешает, отметили опрошенные эксперты. Так, при всем разнообразии иметь более восьми карт неоптимально для самого клиента, считает гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Это связано с тем, что банки часто меняют условия обслуживания, а информируют об этом по факту — путем размещения на сайте новых условий, в которые клиенты заглядывают крайне редко. В итоге человек может платить лишние комиссии, пишут «Известия».