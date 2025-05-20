Экономика

Комитет ГД одобрил проект о регулировании счета цифрового рубля в бюджете

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об обеспечении нормативного правового регулирования открытия и функционирования счета цифрового рубля Федерального казначейства в целях интеграции такого рубля в бюджетный процесс. Документ инициирован правительством РФ. Комитет является соисполнителем по законопроекту. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

В кодекс вводится новое понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Закрепляются полномочия ЦБ РФ по обслуживанию этого счета и предоставлению услуг на платформе цифрового рубля без взимания платы, расширение полномочий Федерального казначейства в связи с внедрением цифрового рубля (представление распоряжения о переводе цифровых рублей со счета Федерального казначейства), возможность участников системы казначейских платежей проводить расчеты с использованием цифрового рубля, особенности проведения операций с цифровым рублем, связанные с переводом цифровых рублей, пополнением счета цифрового рубля и перечислением в бюджеты бюджетной системы РФ доходов, поступивших в цифровых рублях, особенности исполнения федерального бюджета в 2025 году с использованием счета цифрового рубля по ограниченному перечню расходов.

С 1 октября 2025 года предусматривается использование цифрового рубля в бюджетном процессе при совершении осуществляемых за счет бюджетных ассигнований платежей по ограниченному перечню расходов, утверждаемому правительством РФ. После окончания эксперимента, с 1 января 2026 года, расходы федерального бюджета могут осуществляться с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем. Переводы цифровых рублей со счетов пользователей платформы цифрового рубля на счет Федерального казначейства будут осуществляться оператором платформы при перечислении поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям в цифровых рублях.

Изменения, предусмотренные законопроектом, будут применяться при совершении операций со средствами бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ (муниципальных образований), получателей средств из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), участников казначейского сопровождения, со средствами, поступающими во временное распоряжение, с 1 июля 2027 года в связи с необходимостью доработки информационных систем Федерального казначейства для использования цифрового рубля по соответствующим расходам, пишет ТАСС.