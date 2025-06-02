Экономика

Льготы по транспортному налогу для участников СВО продлили в Псковской области

Проект закона, касающийся продления двух ранее введённых в регионе налоговых льгот, приняли на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проектом закона продлевается до 2028 года освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов газораспределительных систем, построенных в рамках региональной программы газификации.

Также продлили нулевую ставку транспортного налога для участников СВО и членов их семей.