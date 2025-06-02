Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
«Райский уголочек» в Великих Луках
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Агростартапы Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
160 Лет На страже здоровья
Так вот ты какой Благородный олень!
Летняя терраса «Покровский»
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Экономика 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 03.06.2025 13:250 Льготы по транспортному налогу для участников СВО продлили в Псковской области 03.06.2025 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Выдержит ли Россия еще 3 года санкций и «военной» экономики? 03.06.2025 11:220 Более 3200 рабочих мест появится к 2030 году в Псковской области 03.06.2025 11:160 Михаил Ведерников: Основным драйвером роста бюджета снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы 02.06.2025 22:002 Эксперт назвал причины повышения цен на картофель
 
 
 
Самое популярное 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь! 30.05.2025 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук 31.05.2025 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 27.05.2025 09:000 Уголовное дело завели на экс-ведущего инспектора Псковской таможни за превышение должностных полномочий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Льготы по транспортному налогу для участников СВО продлили в Псковской области

03.06.2025 13:25|ПсковКомментариев: 0

Проект закона, касающийся продления двух ранее введённых в регионе налоговых льгот, приняли на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проектом закона продлевается до 2028 года освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов газораспределительных систем, построенных в рамках региональной программы газификации.

Также продлили нулевую ставку транспортного налога для участников СВО и членов их семей. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 38 человек
03.06.2025, 14:060 Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали депутаты Собрания 03.06.2025, 14:030 400 тысяч рублей взыскали с «управляйки» в Стругах Красных за потоп в квартире 03.06.2025, 14:000 Министерства появятся в Псковской области 03.06.2025, 13:560 Двух мировых судей назначили псковские депутаты
03.06.2025, 13:510 Около 400 участников проекта «Школьная классика» готовят спектакли для Дней Пушкинской поэзии 03.06.2025, 13:460 Полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных ресурсов разграничили в Псковской области 03.06.2025, 13:410 Средняя зарплата педагогов Псковской области выросла на 15% в 2025 году 03.06.2025, 13:370 Самосвал «наказал» водителя универсала на круговом перекрестке улицы Труда в Пскове
03.06.2025, 13:360 Александр Борисов: Работа губернатора заслуживает высокой оценки 03.06.2025, 13:250 Льготы по транспортному налогу для участников СВО продлили в Псковской области 03.06.2025, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Выдержит ли Россия еще 3 года санкций и «военной» экономики? 03.06.2025, 13:010 Комитет старается улучшить взаимодействие с ПсковГУ в вопросе подготовки кадров — Андрей Ермаков
03.06.2025, 12:390 Старейший джазовый оркестр страны выступит на Днях Пушкинской поэзии 03.06.2025, 12:360 На территории Псковской области функционирует 122 профильных класса 03.06.2025, 12:270 Иностранку арестовали в Печорах за пропаганду нацистской символики 03.06.2025, 12:230 Врио начальника МРЭО Госавтоинспекции об экзаменах, продлении «прав» и количестве автотранспорта
03.06.2025, 12:220 Андрей Ермаков: Важнейший элемент работы с семьями — формирование доверия к школе 03.06.2025, 12:220 ИТ-холдинг Т1 запустил серийное производство промышленного ПАК 03.06.2025, 12:130 Александр Котов: Псковская область развивается устойчиво во всех направлениях 03.06.2025, 12:100 Создать совет старейшин в Псковской области призвал Петр Алексеенко
03.06.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025 03.06.2025, 12:030 Андрей Маковский пожаловался на сотрудничеством с областным комитетом по контролю и надзору 03.06.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 июня 03.06.2025, 11:590 Олег Брячак: Доходы региона растут, несмотря на непростую ситуацию
03.06.2025, 11:510 Конкурсная комиссия на замещение должности главы Дновского округа соберется на первое заседание 4 июня 03.06.2025, 11:500 Радует, что губернатор в теме всех насущных проблем — Армен Мнацаканян 03.06.2025, 11:470 Антон Минаков: Губернатор остается открытым к работе с областным Собранием 03.06.2025, 11:440 Работа по обеспечению населения чистой водой продолжается — Михаил Ведерников
03.06.2025, 11:350 МТС Web Services разрабатывает агента ИИ для упрощения быта псковичей 03.06.2025, 11:320 Улучшение демографии является важнейшей задачей Псковской области — губернатор 03.06.2025, 11:300 Пассажиропоток Псковской области за два года увеличился на 7,5% 03.06.2025, 11:280 В Самаре псковский курсант одержал победу в научном мероприятии
03.06.2025, 11:270 Дефицит медработников в Псковской области составляет порядка 550 человек 03.06.2025, 11:230 Единый день приемов участников СВО и членов их семей пройдет в Пскове 6 июня 03.06.2025, 11:220 Более 3200 рабочих мест появится к 2030 году в Псковской области 03.06.2025, 11:210 Стоимость строительства экотехнопарка в Палкинском районе увеличилась
03.06.2025, 11:190 Активные и позитивные 03.06.2025, 11:180 Псковская область заняла второе место в СЗФО по реализации нацпроектов 03.06.2025, 11:160 Испытания новых трубопроводов проводят в Острове-3 03.06.2025, 11:160 Михаил Ведерников: Основным драйвером роста бюджета снова стали собственные налоговые и неналоговые доходы
03.06.2025, 11:000 Стартует 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов 03.06.2025, 10:560 «Эхономика»: Выдержит ли Россия еще 3 года санкций и «военной» экономики? 03.06.2025, 10:420 Проект «ПолитЗавод» запустили в Псковской области 03.06.2025, 10:340 Третий псковский открытый слёт любителей радио состоится на аэродроме «Серёдка»
03.06.2025, 10:160 Юных псковичей пригласили поддержать онлайн-флешмоб ко Дню России 03.06.2025, 10:090 «Беседка»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2025 03.06.2025, 10:000 Летняя терраса ресторана «Покровский» вновь открыта 03.06.2025, 09:480 Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня
03.06.2025, 09:390 В Пскове 14% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России – опрос 03.06.2025, 09:150 «Дневной дозор»: Почему бизнесмены уходят из политики? 03.06.2025, 09:150 На первую летнюю вечернюю пробежку приглашают псковичей 03.06.2025, 09:000 Статистику смертей предложили указывать на бутылках крепкого алкоголя депутаты Госдумы
03.06.2025, 08:400 Снятие денег с семейного ПДС могут разрешить для покупки недвижимости 03.06.2025, 08:200 Площадь посевных площадей под картофель вырастет до 290 тысяч га 03.06.2025, 08:000 Алексей Севастьянов: Нагрузка депутатов за последние 10 лет сильно увеличилась 03.06.2025, 07:300 В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
03.06.2025, 07:000 Всемирный день велосипеда отмечают 3 июня 02.06.2025, 23:500 Первые два договора заключили в рамках программы «Псковский гектар» 02.06.2025, 23:140 Баскетбольный фестиваль для юных спортсменов организовали в Пскове 02.06.2025, 22:550 Ремонт «картами» в Пскове выполнит «Дорстройсервис»
02.06.2025, 22:002 Эксперт назвал причины повышения цен на картофель 02.06.2025, 21:370 Детский фонд представил интерактивную площадку на празднике в Опочке 02.06.2025, 21:290 Парламентская оппозиция встретилась с губернатором в преддверии ежегодного отчёта 02.06.2025, 21:210 Пропавший подросток в Дно найден полицейскими
02.06.2025, 21:181 Жить на пенсию в старости рассчитывают лишь 13% респондентов ПЛН 02.06.2025, 21:050 За неделю на псковских дорогах сотрудники ГАИ пресекли свыше 1300 нарушений 02.06.2025, 21:001 «Ваши проблемы»: псковичи ждут ремонта двора на улице Западной 02.06.2025, 20:560 Деловой климат в регионе, ход строительства технопарка и адресные вопросы обсудили единороссы на встрече с губернатором
02.06.2025, 20:490 Восьмой выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой 02.06.2025, 20:400 В городе Дно пропал подросток 02.06.2025, 20:350 Валерий Лесников возглавил попечительский совет регионального отделения «Опоры России» 02.06.2025, 20:100 Межрегиональный турнир по панкратиону состоится в Псковском районе
02.06.2025, 19:540 Председателем псковского отделения «Опоры России» стал Сергей Пакреев 02.06.2025, 19:300 Антон Мороз обсудил с педагогами школы №17 вопрос содержания пришкольного ФОКОТа 02.06.2025, 19:210 ИТ-Холдинг Т1 и «Тераплан» объединяют усилия по разработке оптимизационных бизнес-решений 02.06.2025, 19:140 Рейтингомер: отставка, суд и другие неприятности
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru