В Псковской области запускают «Платформу роста» для поддержки предпринимателей

Комплексный проект поддержки и развития предпринимателей «Платформа роста» от объединённой компании Wildberries и Russ и Агентства стратегических инициатив стартует в Псковской области 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей представители маркетплейса.
В Псковской области активно растёт число предпринимателей, которые делают ставку на онлайн-торговлю. По итогам прошлого года количество продавцов из области, которые реализуют свои товары на Wildberries, увеличилось на 17%, а их продажи выросли на 52%.
Такой рост объясняется тем, что цифровая платформа предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж.
Завод «Псков-Полимер» около двух с половиной лет продвигает свои товары на маркетплейсе. Больше трехсот моделей доставляют как по России, так и в страны ближнего зарубежья.
В целом продажи одежды и обуви от производителей Псковской области на Wildberries совокупно выросли более чем на 43% по итогам прошлого года. Это одна из самых популярных категорий товаров, с которыми псковские предприниматели выходят на площадку. Помимо неё в топе — автотовары, бытовая техника и электроника, товары для детей, товары для дома и офиса, бытовая техника.
Вскоре бренды производителей из Псковской области смогут выйти на новый этап развития — не только на российском, но и на международных рынках. 4 июня в регионе стартует комплексный проект поддержки и развития предпринимателей — «Платформа роста» от объединённой компании Wildberries и Russ и Агентства стратегических инициатив.
К проекту присоединилось уже порядка 300 брендов из 12 регионов России. Многие из них показывают высокие темпы роста продаж и узнаваемости благодаря участию в программе.