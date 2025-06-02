Экономика

В Псковской области запускают «Платформу роста» для поддержки предпринимателей

Комплексный проект поддержки и развития предпринимателей «Платформа роста» от объединённой компании Wildberries и Russ и Агентства стратегических инициатив стартует в Псковской области 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей представители маркетплейса.

В Псковской области активно растёт число предпринимателей, которые делают ставку на онлайн-торговлю. По итогам прошлого года количество продавцов из области, которые реализуют свои товары на Wildberries, увеличилось на 17%, а их продажи выросли на 52%.

Такой рост объясняется тем, что цифровая платформа предлагает продавцам новые эффективные инструменты для ведения бизнеса, включая удобные логистические решения, рекламные инструменты, аналитические сервисы и поддержку на всех этапах продаж. Многие предприниматели подтверждают, что выход на маркетплейсы позволяет существенно увеличить аудиторию и повысить общий объем продаж.

Завод «Псков-Полимер» около двух с половиной лет продвигает свои товары на маркетплейсе. Больше трехсот моделей доставляют как по России, так и в страны ближнего зарубежья.

«В 2025 наши продажи выросли на 274%. Главное преимущество Wildberries для нас и наших клиентов — простота и удобство оформления заказов. Это тысячи пунктов выдачи, которые находятся рядом с домом. И экономия времени, что является важным критерием при выборе покупки», — рассказывает управляющий розничными продажами завода «Псков-Полимер» Михаил Шалыгин.

В целом продажи одежды и обуви от производителей Псковской области на Wildberries совокупно выросли более чем на 43% по итогам прошлого года. Это одна из самых популярных категорий товаров, с которыми псковские предприниматели выходят на площадку. Помимо неё в топе — автотовары, бытовая техника и электроника, товары для детей, товары для дома и офиса, бытовая техника.

Вскоре бренды производителей из Псковской области смогут выйти на новый этап развития — не только на российском, но и на международных рынках. 4 июня в регионе стартует комплексный проект поддержки и развития предпринимателей — «Платформа роста» от объединённой компании Wildberries и Russ и Агентства стратегических инициатив.

«Предприниматели области — те, у кого есть собственное производство, кто развивает свой бренд, смогут стать участниками проекта «Платформа роста», недавно запущенного объединенной компанией Wildberries и Russ и Агентством стратегических инициатив. Этот проект направлен на системную поддержку российских брендов, на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом. Производители из ряда регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров», — отмечает руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.

К проекту присоединилось уже порядка 300 брендов из 12 регионов России. Многие из них показывают высокие темпы роста продаж и узнаваемости благодаря участию в программе.