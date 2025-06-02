Экономика

Игорь Савицкий: Удешевление доллара — не успех нашей финансовой системы

Феномен укрепления рубля по отношению к доллару объяснил генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий в эфире передачи «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я пробовал посчитать, какая должна быть реальная ставка. Это не я придумал, там надо учитывать товарную и монетарную инфляцию. Исходя из этого делается ставка Центробанка. Это расчетная величина, и она получается печальная. То, что доллар сейчас подешевел, это не успех нашей финансовой системы, мы просто не очень понимаем, что происходит в экономике», - сказал Игорь Савицкий.

Далее он разъяснил, по какому механизму работает оборот валюты на финансовом рынке в России.

«Мое объяснение такое, чтобы никто не питал иллюзий. Все компании, занимающиеся экспортом, после того, как ставки подняли на вывоз ископаемых, вынуждены продавать всю валюту, которая поступает на рынок. А что с покупкой? Люди берут кредит в банке под 27%, едут в Китай заключать контракты, начинают считать, а в Китае тоже цены растут. Старые товарные запасы и серый импорт делают привоз товаров из Китая нерентабельным, люди его просто не везут и перестают покупать валюту, спроса нет, и доллар падает. А даже если и привезли товары, у людей где деньги? Кредиты потребительские не взять, там ставка 27%, деньги в банке, получается. Зачем везти? Вот и феномен укрепления рубля по отношению к доллару», - заключил Игорь Савицкий.

Напомним, ключевая ставка Центробанка России, известная также как ставка рефинансирования, сейчас составляет 21% годовых.