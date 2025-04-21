Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, следует из заявления регулятора.

«Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00 процента годовых», — говорится в релизе.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется, пишет РИА Новости.

Как отметил Центробанк, инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким, хотя, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста. Поэтому регулятор намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, говорится в заявлении.

В мартовском заявлении ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в четыре процента годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.

ЦБ поднял ключевую ставку до 21 процента годовых в октябре прошлого года. Это рекордный показатель с момента ее введения в 2013 году.