Экономика

С работой завода «Титан-Полимер» ознакомилась делегация из китайского города Мяньян

6 июня в рамках визита в Псков делегация китайского Мяньяна во главе с заместителем мэра Народного правительства муниципалитета господином Хуаном Бо посетила завод «Титан-Полимер». Экскурсию для гостей провел генеральный директор предприятия Павел Матыцын, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фотографии: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Руководитель завода подробно рассказал гостям о технологии производства БОПЭТ пленок, производственном процессе и особенностях выпускаемой продукции. Павел Матыцын также уделил внимание перспективам развития завода и реализации инвестиционных проектов, включая строительство предприятия по производству ПЭТ и ПБТ-гранулята.

Благодаря реализации проекта будет создано около 600 рабочих мест, а в смежных отраслях задействовано порядка 2 500 специалистов из различных сфер экономики Псковской области. Гостей из Китая интересовали сферы применения продукции предприятия и перспективы сотрудничества с китайским бизнесом.

Участники визита выразили благодарность за возможность посетить предприятие и отметили современность и высокий уровень технологичности завода, а также высокое качество выпускаемой продукции.

«Один из вопросов, который прозвучал от гостей в ходе экскурсии, – кооперация с китайскими предпринимателями. В рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта строительства завода по производству ПЭТ и ПБТ-гранулята мы уже сотрудничаем с китайскими партнерами. В этом проекте будут использоваться технологии и оборудование китайской компании Polytex Engineering Group, которая специализируется на услугах и комплексных решениях в области химической инженерии. Применение передовых технологических решений позволит получать продукцию высокого качества, а автоматизация процессов позволит осуществлять постоянный контроль за производством», - сообщил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

Китайский город Мяньян является городом-побратимом с Псковом, дружеские связи между ними установлены в 1992 году. Мяньян — это один из крупнейших городов провинции Сычуань с населением 5,4 миллиона человек и площадью более 20 тысяч квадратных километров. За последние годы сотрудничество между двумя городами активно развивается как в культурном, так и деловом направлениях.