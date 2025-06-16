Экономика

Конкуренция за рабочие места растёт в Псковской области – аналитики

Аналитика hh.ru свидетельствует, что жители Псковской области стали на 37% чаще искать работу и подработку этим летом. За последние 30 дней на местный рынок труда вышли уже более 12 тысяч местных жителей.

«Из-за общего роста активности местных трудящихся на рынке, стал расти и уровень конкуренции за рабочие места. Так, если в начале лета 2024 года на одну вакансию в Псковской области в среднем приходилось 2,5 активных резюме, то теперь уже 4,7. То есть за год уровень конкуренции за работу в регионе вырос сразу на 2,2 пункта. Эта динамика еще укладывается в норму для рынка труда, но свидетельствует о качественных изменениях в структуре рынка труда Псковской области», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.

Между тем на местном рынке труда уже есть сферы с повышенным уровнем конкуренции за работу. И в первую очередь в регионе сейчас сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере искусства и массмедиа – здесь на одну вакансию претендуют более 60 кандидатов. Причем по сравнению с прошлым годом уровень конкуренции среди работников отрасли вырос более чем на 10 пунктов.

Среди специалистов в области стратегии и консалтинга уровень конкуренции - уже 27 резюме на место, аналогичная ситуация среди топ-менеджеров (26 резюме на вакансию). Повышенная конкуренция в сфере маркетинга и рекламы – 23 человека на место, страховании – 18 резюме на место. Причем за год уровень конкуренции среди страховых специалистов Псковской области вырос сразу на 16 пунктов.

При этом по-прежнему сложная ситуация из-за нехватки кандидатов остаётся в сфере медицины и фармацевтики – на одно рабочее место здесь претендует лишь 1 кандидат. Кадровый дефицит также держится в региональном ритейле (2 резюме на вакансию), производственной отрасли (3).