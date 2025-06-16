Экономика

При каких условиях самозанятый утрачивает право на спецрежим налога, напомнили псковичам

Самозанятый автоматически теряет статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и снимается с учёта при превышении лимита годового дохода 2,4 млн рублей, а также при осуществлении видов деятельности, не соответствующих условиям специального налогового режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Если самозанятый утрачивает право на применение спецрежима НПД, он может перейти на патентную систему налогообложения (ПСН). Для этого нужно подать заявление о переходе на ПСН в течение 20 календарных дней с момента утраты статуса плательщика НПД. Заявление подается в налоговые органы по месту жительства или по месту ведения деятельности.

Патент выдается с любого числа месяца, указанного индивидуальным предпринимателем (ИП) в заявлении на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи. Получить патент необходимо для каждого вида деятельности, облагаемого ПСН.

В ведомстве напомнили, что если самозанятый ранее работал без статуса ИП, то для перехода на ПСН ему потребуется зарегистрировать ИП в указанные сроки. С момента такой регистрации он будет считаться налогоплательщиком ПСН.

Если бывший самозанятый не зарегистрируется как индивидуальный предприниматель после утраты права на НПД, его доходы будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Получить более подробную информацию о налоге на профессиональный доход можно на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».