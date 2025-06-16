Дополнительный земельный участок присоединят к строящемуся фермерскому рынку в Пскове

Областной Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 19 июня внес корректировки в существующие инвестиционный соглашения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото: правительство Псковской области
Например, по проекту строительства фермерского рынка в Пскове инвестору согласовано вовлечение для благоустройства территории в едином ландшафтном дизайне дополнительного земельного участка.
Еще один проект — строительство бутик-отеля на 20 номеров с рестораном и террасой в Печорах — признан масштабным.
Кроме того, в рамках заседания члены Совета по инвестициям отправили на доработку проект по строительству многоквартирного жилого дома в Пскове.
Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области
Ранее сообщалось, что проект строительства фермерского рынка в Пскове согласовали 17 сентября члены областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
На его реализацию инвестор направит 245 миллионов рублей. Представляя детали проекта, генеральный директор ООО «Палкинские ряды» Дмитрий Думназев рассказал, что пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой. Его планируют возвести к 2029 году.
Само здание рынка будет отвечать всем новейшим современным требованиям и дополнено сервисами для комфортного и интересного пребывания: