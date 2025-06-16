Экономика

Дополнительный земельный участок присоединят к строящемуся фермерскому рынку в Пскове

Областной Совет по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 19 июня внес корректировки в существующие инвестиционный соглашения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

Например, по проекту строительства фермерского рынка в Пскове инвестору согласовано вовлечение для благоустройства территории в едином ландшафтном дизайне дополнительного земельного участка.

Еще один проект — строительство бутик-отеля на 20 номеров с рестораном и террасой в Печорах — признан масштабным.

Кроме того, в рамках заседания члены Совета по инвестициям отправили на доработку проект по строительству многоквартирного жилого дома в Пскове.

Изображение: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Ранее сообщалось, что проект строительства фермерского рынка в Пскове согласовали 17 сентября члены областного Совета по инвестициям во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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На его реализацию инвестор направит 245 миллионов рублей. Представляя детали проекта, генеральный директор ООО «Палкинские ряды» Дмитрий Думназев рассказал, что пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой. Его планируют возвести к 2029 году.

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Само здание рынка будет отвечать всем новейшим современным требованиям и дополнено сервисами для комфортного и интересного пребывания: