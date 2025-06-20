Экономика

Экс-губернатор Михаил Кузнецов представил на ПМЭФ-2025 крупный портовый проект

Генеральный директор компании «Портовый Альянс», экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов представил проект по строительству терминала «Порт Фавор» в Ленинградской области. По его словам, уже подписано соответствующее соглашение с руководством региона, а сам проект находится в стадии высокой реализации. Об этом руководитель «Портового альянса» заявил в выездной студии «России 24» на Петербургском международном экономическом форуме.

Видео: smotrim.ru

«Мы подписали соглашение с Ленинградской областью и презентуем свой проект, который находится в стадии высокой реализации. Это строительство порта в Усть-Луге "Порт Фавор". Это порт, который должен будет перевалить все удобрения, включая жидкие. Его мощность составит 14 млн тонн. Чтобы было понятно: в 2024 году мы всего из страны экспортировали 40 млн тонн», - пояснил Михаил Кузнецов.

Он подчеркнул, что удобрения - это та сфера экономики, которая очень динамично развивается в стране.

«Мы прогнозируем, что к 2027-2028 году мы должны будем вывозить около 50 млн тонн удобрений, поэтому строительство такого масштабного порта, рассчитанного на любое количество потребителей и марок, это нужный для экономики страны шаг. Вложения составили 80 млрд рублей. Оборудование сделано с расчетом на будущее», - добавил экс-губернатор.

Михаил Кузнецов считает, что мировой рынок удобрений тяготеет к укрупнению флота. Сейчас доля крупного флота невелика, но она постоянно растет.

«Наш порт спроектирован для того, чтобы в будущем, когда эта доля будет увеличиваться, быть к этому готовыми. Несмотря на то, что это ворота в мир, надо понимать, что экспорт наших удобрений достаточно сегментирован. Это Бразилия, как ни удивительно, это рынки в Северной Америке и, возможно, растущие рынки Африки. Мы считаем, что это будущее российских удобрений», - подчеркнул он.

Специализациями компании «Портовый Альянс» являются минеральные удобрения и уголь. На Дальнем Востоке она развивает перевалочные угольные мощности. На данный момент «Портовый Альянс» объединяет 5 морских портов и терминалов на главных транспортных магистралях страны: в Мурманске, Хабаровском крае, Находке и Туапсе.

«Ранее было принято решение для вывоза угля из страны развивать восточный полигон. Раз так, то надо строить портовые мощности. Их, конечно, можно строить возле Находки и Владивостока, но это не очень разумно, так как нужны большие инвестиции, чтобы преодолевать это расстояние. Хабаровский край - это то место, куда уголь можно спокойно довезти и повезти дальше по морю. Там и ледовая обстановка лучше, и возможностей для разветвления железной дороги больше», - отметил Михаил Кузнецов.

Он также считает, что перепрофилированные порты всегда будут затратными в связи с тем, что суда, которые должны перевозить груз не смогут подойти к порту так, как нужно. Специализированный порт в этом плане выгоднее.

«Специально спроектированный порт - это всегда низкие операционные затраты. И мы это делаем, мы считаем, что мы решаем общегосударственную задачу - это вывоз наших удобрений на мировые рынки», - добавил экс-губернатор.

Михаил Кузнецов подчеркнул, что проблема железных дорог актуальна для каждого портовика.

«Порт, если брать "в крупную клетку", - достаточно простая вещь. С одной стороны - судовладельцы, флот, с другой - контрагент-грузоотправитель и железная дорога. В этом треугольнике, хотя казалось бы с флотом и санкционным давлением очень тяжело работать и кажется невозможным, а в жизни получается, что самый сложный участок - это железная дорога. У нее много объективных сложностей, но наша работа во многом заключается в том, чтобы убедить железнодорожников в том, что то, что мы делаем - это не плод фантазий, а это часть решения общегосударственных задач. Часто бывает, что мы находим общий язык», - заключил генеральный директор «Портового Альянса».