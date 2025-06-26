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Экономика

«Дневной дозор»: Как прохладное лето отразится на цене овощей?

26.06.2025 11:29|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему влияния прохладного лета на агропромышленный комплекс Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

После довольно теплой еврозимы весна и лето в этом году выдались аномально дождливыми. Не секрет, что любые погодные аномалии, будь то испепеляющая жара или проливные дожди, в первую очередь негативно влияют на агропромышленный комплекс.

Как такое дождливое лето отразится на сельском хозяйстве региона? Из-за недостатка солнечного тепла и низких температур фрукты и овощи медленно созревают, а из-за повышенной влажности развиваются грибковые болезни, которые губительны для зерновых и овощных культур открытого грунта. Не говоря уже о том, что те поля или части этих полей, которые находятся в низинах, затоплены, и озимые зерновые культуры, которые на них были посажены, просто не взошли. С яровыми зерновыми культурами дела обстоят лучше, обильный полив сказывается на их росте положительно, но и грибковые заболевания в таких погодных условиях чувствуют себя очень хорошо. Кому еще хорошо от обильного полива, так это травам, которые выращиваются на корм для крупного рогатого скота, за счет дождей зеленая масса набирается быстрее, но и здесь есть свои нюансы. В дождливую погоду технику в поля просто не загнать, это сдвигает сроки покоса, травы перерастают и становятся жесткими, что значительно снижает качество кормов.

Испытывают ли сельскохозяйственные предприятия Псковской области трудности в связи с аномально дождливым летом? Отразится ли такая неблагоприятная для АПК погода на ценах на продовольственную продукцию? О том, какая сейчас ситуация у сельхозпредприятий, нам расскажут наши эксперты в программе «Дневной дозор».

Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов рассказал, что проблем с кормозаготовкой у наших аграриев нет, а вот с зерновыми культурами и картофелем в связи с погодными условиями предприятия сельскохозяйственного сектора сложности испытывают. По мнению Николая Романова, если цены на сельхозпродукцию в наших магазинах и вырастут, то несильно.

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«Что касается заготовки кормов, то, полагаю, это не должно сильно повлиять на ситуацию, поскольку травы выросло очень много. Однако нам нужно дождаться определённых погодных условий, чтобы приступить к уборке. В остальном никаких сложностей не предвидится. Думаю, погода наладится через неделю-другую. По кормам здесь проблем нет. Что касается зерновых, картофеля, то здесь, конечно, есть проблемы. Потому что яровой сев мы не досеяли, картофель мы не засадили. В настоящее время мы провели исследование озимых культур. Уже можно заметить, что некоторые из них начинают желтеть. Это явный признак избытка влаги. По нашим прогнозам, если бы не было таких погодных условий, мы могли бы собрать 135 тысяч тонн урожая. Однако в этом году мы не сможем достичь такого результата. Специалисты предполагают, что из-за погодных условий мы можем потерять до 20% урожая. Кроме того, есть проблема с недосевом. Также есть проблема с обработкой посевов пестицидами и гербицидами для борьбы с болезнями, которые появились на посевах. Это может негативно сказаться на урожае».

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов считает, что для зерновых культур повышенная влажность не так уж плоха. В период избыточной влаги и невысокой температуры воздуха активно развиваются различные грибки и бактерии, но с этим сельскохозяйственные предприятия научились бороться. А вот для овощей открытого грунта перспективы менее радужные. Также Андрей Козлов рассказал о своих прогнозах на урожай 2025 года и о том, с какими трудностями, помимо осадков, приходится сталкиваться сельхозпредприятиям.

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«Наверное, совсем какой-то катастрофы нет. Будем надеяться, что это всё-таки закончится в скором времени. Задел есть. То, что я видел на полях, где были произведены посевы, внушает надежду. Конечно, нужно, чтобы это прекратилось. Тогда, вероятно, перспективы будут весьма благоприятными. Если это не прекратится, перспектива будет намного грустнее. Сельхозпредприятия научились работать на перспективу и стараются ремонтировать технику заранее и иметь склад запасных частей, потому что уже у всех работают опытные люди. И, скажем так, те запасные части, которые могут выходить из строя, обычно закупаются с небольшим запасом. Поэтому проблемы какие-то есть, но я бы не сказал, что они критичные. Безусловно, стоимость техники значительно возросла. Это связано не только с политическим моментом, но и с курсом евро и доллара. В связи с тем, что в России процесс импортозамещения в сельском хозяйстве ещё не завершён, существуют технические позиции, по которым либо нет аналогов, либо имеющиеся аналоги имеют низкое качество. Это, вероятно, создаёт определённые трудности. Приходится скупать иностранную технику, которая может работать 24 на 7 и 365 дней в году без каких-то сбоев».

Директор псковской агрофирмы «Победа» Виктор Гречин сообщил, что за 37 лет своей работы с такими погодными условиями сталкивается первый раз, из-за низких температур и высокой влажности в теплицах начали проводить обработку от грибковых заболеваний.

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«Погодные условия очень сложные. Картофель находится в воде, поскольку его регулярно поливает. И, разумеется, из-за ночных температур, которые уже достигли уровня, требующего проведения обработок против фитофтороза, мы вынуждены работать без остановки. Мы убираем урожай каждую минуту. Сейчас мы готовим корма и сенаж. Однако из-за того, что в поле стоит вода, мы не можем туда въехать. Мы снова ждём, когда спадёт уровень воды в поле. Урожай хороший, зелёная масса есть, но убирать её сложно. Мы ждём, когда станет солнечно, чтобы сразу отправиться в поле. Мы собираем продукцию, огурцы и помидоры, но из-за ночных температур, которые уже стали холодными, нам приходится использовать больше газа для сжигания. Это приводит к тому, что урожая становится меньше. Конечно, когда стоит солнечная погода, урожай всегда больше, чем в пасмурные дни».

Директор по растениеводству сельскохозяйственного предприятия «ПсковАгроИнвест» Андрей Туманов сообщил, что переизбыток влаги негативно сказался и на их посевных площадях, заметно сокращены посевы кукурузы, которая является основным рационом для крупного рогатого скота, поэтому и цены на молоко могут подрасти.

«Что касаемо нынешних погодных условий, это очень сильно сказывается на яром севе, который в этом году мы осуществляли. Мы не смогли посеять порядка 50% площадей. Я думаю, что ситуация у других сельхозтоваропроизводителей такая же либо схожая. В связи с этим, конечно же, у нас будет снижение урожая из-за того, что дожди продолжаются сейчас. Есть снижение и на озимых культурах, которые были посеяны в прошлом году, и на яровых, которые сейчас находятся в угнетенном состоянии из-за большого количества дождей. Дожди также мешают нам проводить обработки полей от вредителей, от сорной растительности, а также мешают подкормке удобрениями, эти работы тоже сокращены, и нет возможности сейчас выехать в поле. То, что касается дождливой погоды на кормозаготовке, это также сказывается, потому как вся техника с большим трудом двигается по полю. Это сказывается на том, что мы уже упустили сроки оптимальной уборки трав на силос. И то, что касается кормозаготовки, сокращены посевы кукурузы. То есть силос кукурузный в этом году будет в большом дефиците. Естественно, это скажется на стоимости кормов, а основной рацион, который коровы потребляют, это силос и кукуруза. Естественно, это скажется и на стоимости, скорее всего, молока, которое мы будем в этом году получать».

У руководителя крестьянского хозяйства «Витязь» Андрея Вороненкова прогнозы по сбору урожая картофеля в связи с аномальными дождями не слишком оптимистичные. По его мнению, цены на картофель должны вырасти, в частности, для поддержания сельхозпроизводителей, ведь, по данным агрария, объем выручки, которая поступает на предприятия за выращивание картофеля, находится на уровне 2007 года, а это проблема куда более серьезная, чем дожди.

«В части культур, которым требуются весенний сев или посадка, это очень отрицательно сказалось. Для нашего производства, допустим, картофель — основная экономически значимая культура. Она вытягивает все остальные возможности и дает нам ту долю прибыли, которая позволяет быть на плаву производству, в определенных случаях развиваться и расширяться. На данный момент из запланированных 400 гектаров мы успели высадить только 360. В связи с тем, что вегетативные сроки не соответствуют этим мероприятиям, мы вынуждены были прекратить посадку. А из того, что посажено, я предположу, на разных участках от 30 до 100% будут выпады в высаженном материале. Перспектива совсем не радужная. Последние лет пять для сельхозтоваропроизводителей растут статьи расходов при возделывании сельхозкультуры. Они в разы выросли. А цена на картофель - на уровне 2007 года. Вероятно, в какой-то момент произойдёт либо крах, либо стоимость продукции увеличится, чтобы производство продолжалось. Интенсивное производство, которое сейчас необходимо ввести, чтобы экономика выстроилась, требует больших затрат. Затратная часть выросла. Часть, которая дает выручку за урожай, на уровне 2007 года. Поэтому люди уходят из этого направления. Площади производимой продукции сокращаются, валовое предложение тоже будет сокращаться. Мало товара, значит, цена будет повышаться».

По мнению руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском районе, доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова, сезон выдался сложный. Постоянные ливни, конечно, нанесли вред аграрным культурам, в поля технике не заехать, но руководители сельскохозяйственных предприятий руки не опускают. А по поводу цен Александр Конашенков думает, что выше они расти точно не будут, скорее стоит ожидать их снижения.

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«Давайте так: страна наша большая, у нас такая погода. Где-то в другом месте - другая погода. Мы не имеем монополистов-производителей овощей и других продуктов питания, поэтому цены будут все равно средние. Если у нас будут цены дорогие, то к нам, соответственно, повезут оттуда, где они дешевле, понимаете? Но цена сильно дешевая, в общем-то, не будет. Я думаю, подниматься выше не должны цены уже. Если вы имеете в виду картофель и овощи, там в пределах 100 рублей, и я думаю, что все будет дешеветь, когда пойдет продукция местных производителей. Повсеместно по области такие сложности. И смысл ехать в поле, можно его угробить, колеи создать большие, спровоцировать дальнейшие сложности, можно просто не заехать. Уже неделя, дней 8-9, как начались эти дожди, заготовка встала. До этого был промежуток, когда можно было заготавливать. Сейчас просто невозможно заготавливать из-за насыщения почвы влагой».

Сельское хозяйство в экономике нашей страны играет очень большую роль. От уровня развития и эффективности работы агропромышленного комплекса зависит благосостояние населения. АПК обеспечивает нашу продовольственную безопасность. К сожалению, нынешние погодные условия пагубно влияют на состояние полей, и урожайность в этом году может оказаться ниже, чем в предыдущие годы, об этом говорили и наши сегодняшние собеседники. Будем надеяться, что хотя бы вторая половина лета порадует нас теплой погодой без осадков, и упорный труд наших аграриев будет вознагражден щедрым урожаем, что поможет сдержать рост цен на сельхозпродукцию на полках магазинов.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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