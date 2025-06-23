Общество

Количество осадков в Псковской области превысило средние показатели за июнь

Количество осадков в Псковской области превысило средние показатели за июнь, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«У нас есть превышение нормы по осадкам. 2021 год был очень дождливым для Пскова, выпал за месяц 101 миллиметр, а вот сейчас в Пскове выпало 108 миллиметров, то есть пока еще у нас не самый дождливый период, но вопрос еще в том, насколько мы готовы к такому дождю, насколько все мелиоративные каналы, "ливневки" вычищены», — отметила синоптик.

По словам Талы Нещадимовой, пока по количеству осадков нельзя говорить о рекордах в Пскове.

«В Пушкинских Горах был рекорд, в Опочке был рекорд с 1984 года. Перед этим такие дождливые периоды были в 2021, в 2009, в 2004, в 1998 годах. Теоретически, такие дождливые годы повторяются», — добавила она.

На вопрос о том, характерна ли такая дождливая погода и подтопления для июня в регионе, синоптик ответила: «Да, для территории Псковской области это свойственно. Если мы вспомним 1970-е годы до 1980-го, то в июне месяце луга на большей части территории области еще были залиты водой. Коровы стояли почти по колено в воде».

Ранее сообщалось, что заключительная неделя июня в Псковской области будет дождливой.