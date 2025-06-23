Количество осадков в Псковской области превысило средние показатели за июнь, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По словам Талы Нещадимовой, пока по количеству осадков нельзя говорить о рекордах в Пскове.
На вопрос о том, характерна ли такая дождливая погода и подтопления для июня в регионе, синоптик ответила: «Да, для территории Псковской области это свойственно. Если мы вспомним 1970-е годы до 1980-го, то в июне месяце луга на большей части территории области еще были залиты водой. Коровы стояли почти по колено в воде».
Ранее сообщалось, что заключительная неделя июня в Псковской области будет дождливой.