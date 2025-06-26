Экономика

Агроклассы откроются в двух школах Псковского района в новом учебном году

Агроклассы откроются в двух школах Псковского района с начала нового учебного года. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Профориентационная работа в условиях кадрового дефицита рабочих профессий, в том числе специалистов сельского хозяйства, является важной составляющей образовательного процесса. На территории Псковского района действуют более десятка сельскохозяйственных предприятий, которым требуются специалисты», - заметила Наталья Федорова.

В открытии пилотных классов в Стремуткинской и Москвинской школах деятельное участие принимает компания «ПсковсАгроИнвест». Еще один партнер – Великолукская сельскохозяйственная академия, где после окончания школы выпускники смогут продолжить обучение, получая профессию в сфере АПК.

«Отмечу, именно команда Стремуткинской средней общеобразовательной школы стала победителем областного конкурса на лучший логотип класса агротехнологической направленности. Соперниками наших ребят были 12 команд из 11 общеобразовательных организаций региона. Лучшим из 18 представленных на суд жюри логотипов стал творческий замысел учеников и педагогов Стремуткинской школы. Логотип победителей станет обязательным для брендинга агроклассов агротехнологической по всему региону. Гордимся! И так держать!» - добавила Наталья Федорова.