Общество

Логотип агроклассов выбрали в Псковской области

Комитет по образованию Псковской области подвел итоги конкурса на лучший логотип класса агротехнологической направленности, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Фотография: комитет по образованию Псковской области

В конкурсе приняло участие 13 команд из 11 общеобразовательных организаций. На суд жюри было представлено 18 логотипов. Каждая работа оценивалась по нескольким номинациям: простота, ясность, уникальность, универсальность, трендовость, художественное исполнение.

Победителем конкурса стала команда Сремуткинской средней общеобразовательной школы Псковского района: Яна Жернакова, Диана Бадрак, Ульяна Рехтина. Логотип победителей станет обязательным для брендинга классов агротехнологической направленности Псковской области.