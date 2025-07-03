Экономика

«Деловая Россия» и Аркадий Мурылев подписали соглашение о сотрудничестве

Псковское региональное отделение «Деловая Россия» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Деловой России».

«Это реальный шаг к созданию более прозрачной, справедливой и эффективной среды для бизнеса в нашем регионе», - отметили в организации.

В рамки соглашения входит:

Защита экономических прав и свобод предпринимателей Псковской области.

Улучшение взаимодействия бизнеса с органами власти всех уровней.

Привлечение предпринимательского сообщества к реализации государственной политики и развитию свободы бизнеса.

Поддержка и продвижение гражданских инициатив, направленных на развитие и поддержку предпринимательства.

Организация экспертных площадок для обмена опытом и выработки решений.

Проведение общественной экспертизы законопроектов, которые влияют на экономику региона.

Участие в мероприятиях по популяризации предпринимательства и правовому просвещению.

«Мы уверены: только совместными усилиями можно добиться реальных перемен! Наше сотрудничество основано на принципах равенства, взаимного уважения и учёта интересов каждого предпринимателя. Вместе мы будем совершенствовать законодательство, защищать рынок от недобросовестной продукции, обмениваться опытом и строить крепкое деловое сообщество», - добавили в «Деловой России».