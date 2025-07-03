«Деловая Россия» и Аркадий Мурылев подписали соглашение о сотрудничестве

Псковское региональное отделение «Деловая Россия» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Деловой России».
«Это реальный шаг к созданию более прозрачной, справедливой и эффективной среды для бизнеса в нашем регионе», - отметили в организации.
В рамки соглашения входит:
«Мы уверены: только совместными усилиями можно добиться реальных перемен! Наше сотрудничество основано на принципах равенства, взаимного уважения и учёта интересов каждого предпринимателя. Вместе мы будем совершенствовать законодательство, защищать рынок от недобросовестной продукции, обмениваться опытом и строить крепкое деловое сообщество», - добавили в «Деловой России».