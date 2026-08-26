Россияне стали вдвое меньше откладывать

В первом полугодии 2026 года доля доходов россиян, направляемых на сбережения, сократилась с 10 до 4,4%, подсчитали в Росстате. Основная причина — расходы растут почти вдвое быстрее доходов: траты увеличились на 13,7%, а заработки — только на 7%. Дополнительное давление создают рост цен, дорогие кредиты и снижение ставок по вкладам вслед за ключевой.

На фоне перебоев в работе интернета в России начал расти объем наличных в обращении. За семь месяцев 2026 года он увеличился на 2,5 триллиона рублей, следует из данных Центробанка. Однако наличка быстро обесценивается, если цены растут. Последние три недели Росстат фиксирует небольшое снижение цен, но годовая инфляция всё равно остается выше 6%.

Чтобы защитить сбережения от роста цен, эксперты советуют распределить их между вкладами, фондами денежного рынка, ОФЗ и качественными корпоративными облигациями. Для небольших накоплений базовым вариантом остается банковский депозит, пишут «Известия».