Совместные проекты обсудили псковские отделения «Деловой России» и Союзмаша

Рабочая встреча исполнительного директора регионального отделения «Деловой России» Галии Акчуриной и руководителя аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Елены Будариной состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Деловой России».
Фото здесь и далее: «Деловая Россия»
В рамках встречи стороны обсудили ключевые вопросы:
Особое внимание уделили поиску точек соприкосновения, где объединение усилий позволит добиться максимального эффекта для бизнеса и промышленности Псковской области.
«Мы уверены, что впереди — продуктивная работа и новые успехи!» - отметили в «Деловой России».