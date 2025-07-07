Экономика

Совместные проекты обсудили псковские отделения «Деловой России» и Союзмаша

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Рабочая встреча исполнительного директора регионального отделения «Деловой России» Галии Акчуриной и руководителя аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Елены Будариной состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия»

В рамках встречи стороны обсудили ключевые вопросы:

Перспективы сотрудничества между организациями

Совместные проекты, которые могут дать новый импульс развитию машиностроения и предпринимательства в регионе.

Особое внимание уделили поиску точек соприкосновения, где объединение усилий позволит добиться максимального эффекта для бизнеса и промышленности Псковской области.

«Мы уверены, что впереди — продуктивная работа и новые успехи!» - отметили в «Деловой России».