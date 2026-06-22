Эксперты повысили прогноз по ключевой ставке на конец года

Опрошенные эксперты повысили прогноз по ключевой ставке на декабрь 2026 года. По их ожиданиям, она составит 12,75–13%. До этого предполагалось, что к концу 2026-го ставка опустится до 12%.

Прогнозы поменялись из-за сигналов, которые Центробанк (ЦБ) дал на последнем заседании. Во-первых, регулятор снизил ставку всего на 0,25 п.п. (до 14,25%), хотя консенсус аналитиков ожидал, что ее уменьшат сразу на 0,5 п.п. Во-вторых, ЦБ дал понять, что и дальше будет консервативно относиться к денежно-кредитной политике, пишут «Известия».

«В базовом сценарии траектория может быть такой: в июле допускаем снижение еще на 0,25 п.п., в сентябре возможна пауза, а уже зимой снижение ставки может ускориться. Однако многое будет определять бюджет, который растет на фоне продолжающегося украинского конфликта. Недавно правительство получило возможность увеличивать расходы без официальной корректировки параметров бюджета и обсуждения с Госдумой. Именно это вызывает у регулятора сомнения в устойчивости текущего снижения инфляции», — пояснила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

В пятницу, 19 июня, ЦБ опустил ключевую ставку всего на 0,25 п.п., до 14,25%. При этом рынок ожидал уменьшения шагом на 0,5%, и даже президент РФ Владимир Путин публично говорил о том, что ставку надо снижать. В условиях двузначной ключевой шаг в 0,25 п.п. можно считать крайне малым.