Общая площадь посева яровых в Псковской области составляет почти 44 тысячи гектаров

Аграрии Псковской области успешно завершают весеннюю посевную кампанию 2026 года. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве сельского хозяйства, несмотря на погодные условия, яровой сев проведен в оптимальные агротехнические сроки, и теперь хозяйства сосредоточены на уходе за посевами и заготовке кормов.

По состоянию на 19 июня 2026 года, яровой сев выполнен на 43,6 тыс. га, что составляет 99 % от плана. Практически все запланированные площади засеяны.

Зерновые и зернобобовые размещены на 10,3 тыс. га (69 % к плану). Снижение связано с корректировкой структуры посевных площадей в пользу более маржинальных культур в условиях текущей конъюнктуры рынка. При этом озимый клин, находящийся в хорошем состоянии, обеспечит стабильный урожай.

Яровой рапс посеян на 15,6 тыс. га (173 % к плану) - рост практически в два раза, что отражает высокий спрос на масличные культуры.

Картофель - 2,0 тыс. га (111 % к плану). Овощи открытого грунта - 0,85 тыс. га (106 % к плану). Технические культуры (лён и конопля) - 959 га, что в пять раз превышает плановые показатели.

Параллельно с завершением сева аграрии приступили к заготовке кормов. На текущую дату заготовлено 4,2 центнера кормовых единиц на условную голову скота (19 % к плану). Сенажа заготовлено 38,6 тыс. тонн (25 % к плану), силосной массы - 30,7 тыс. тонн (13 % к плану). Кошение многолетних трав проведено на площади 6,5 тыс. га.

Работа в полях продолжается. Основная задача аграриев сейчас - обеспечить качественный уход за посевами и заложить прочную кормовую базу на зимний период.