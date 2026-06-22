Ирина Толмачева: Погодные условия прошлого года нам аукаются до сих пор

Плохие погодные условия прошлого года аукаются аграриям Псковской области до сих пор, сообщила депутат Законодательного Собрания, генеральный директор ООО «Псковагроинвест» Ирина Толмачева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Введение ЧС по погодным условиям в агропромышленном комплексе в прошлом году было своевременным и необходимым. Оно помогло избежать многим предприятиям штрафных санкций за нарушение поставок, за неплатежи, получить возможные страховки. Погодные условия прошлого года нам аукаются до сих пор», - сказала Ирина Толмачева.

Депутат пояснила, что это обусловлено недополучением желаемого результата. «Это упущенные возможности, они отражаются на недостатке кормовой базы. Корм, грубые, сочные корма, которые мы заготавливали в хороших погодных условиях, мы ими кормим животных целый год до будущего урожая. Конечно, очень пострадало качество. То есть мы не получили в кормах белка, что негативно сказывается на количестве надоя молока и на здоровье животных. Мы, конечно, пытаемся это нивелировать, стабилизировать рационами, но это все дополнительные расходы», - уточнила генеральный директор ООО «Псковагроинвест».

В 2025 году из-за переувлажнения почвы, зафиксированного в период с 18 мая по 8 июня, приведшего к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров, правительством Псковской области был введен на территории региона режим чрезвычайной ситуации.