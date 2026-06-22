В России идет замена зарубежных банкоматов на отечественные

На смену устаревшим моделям приходят современные банкоматы российского производства, которые постепенно замещают зарубежные решения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ, новые устройства позволяют проводить как базовые операции по снятию и внесению наличных, так и оплачивать ЖКУ, мобильную связь, госпошлины, открывать вклады, накопительные счета, оформлять заявления на перевод пенсии.

В рамках интеграции ВТБ и Почта Банка 2,5 тысячи банкоматов были установлены в отделениях Почты России. В их число входят отделения в 175 населенных пунктах, где раньше банк представлен не был. В результате объединения сеть банкоматов выросла до 20 тысяч устройств по всей стране.

Как отметила заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Екатерина Щедрина, банкоматы востребованы не только клиентами банка, но и держателями карт других кредитных организаций. С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%.

Пополнять счета и снимать наличные можно и в тех отделениях Почты России, где нет банкоматов. Для этого достаточно обратиться к сотруднику и воспользоваться POS-терминалом. Сервис наиболее востребован в отдаленных населенных пунктах, где поблизости нет устройств самообслуживания.

По данным российских банков, число отечественных банкоматов продолжает расти по мере амортизации и вывода зарубежных из эксплуатации. Новые банкоматы по функционалу приближаются к онлайн-кабинетам: с их помощью можно проводить как стандартные операции, так и открывать новые продукты, погашать кредиты, пополнять вклады, управлять программой лояльности. В перспективе такие устройства планируется интегрировать с сервисами доставки, бронирования и другими экосистемными возможностями.