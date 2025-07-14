Экономика

Морковь и свекла рекордно подорожали

Морковь и свекла возглавили список самых подорожавших овощей с начала этого года. По данным Росстата на 7 июля, их стоимость увеличилась до 62,6% и 62,4%, соответственно. В то время как цена на картофель, который до этого занимал первое место, поднялась на 48,47%.

Но если согласно статданным, цены на свеклу и картофель за последнюю неделю показали небольшое снижение — на 3,8% и 2,6% соответственно, то морковь продолжает дорожать. За неделю стоимость овоща в среднем по стране увеличилась на 4,5%. Правда, в отдельных субъектах, например, Удмуртии, рост цен на нее составил 14,5%, а в некоторых регионах и вовсе фиксируется дефицит.

Так, в Кемеровской области власти объяснили жителям отсутствие моркови тем, что в регионе закончился урожай прошлого года. На нехватку корнеплода также пожаловались жители Башкирии, пишут «Известия».

Сложность ценовой ситуации признают крупные аграрные отраслевые объединения.