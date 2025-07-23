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Экономика

«Дневной дозор»: Чем России грозят санкции Трампа?

24.07.2025 17:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Чем грозят санкции Трампа для России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В первой половине 2025 года, после прихода Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки, многие российские эксперты прогнозировали улучшение ситуации в отношениях нашей страны и коллективного Запада. Обсуждались возможность мирных переговоров и прекращения военных действий на Украине, а вслед за этим — и потенциальное снятие санкций с России. Однако, события развиваются по негативному сценарию, и мы снова слышим от лидеров западных стран требования о необходимости значительного усиления санкционного давления на Россию. Хотя уже даже западные экономисты признают, что санкции, введенные против России в 2022-2024 годах, не сработали в той степени, в которой ожидалось. Коллективный Запад рассчитывал на то, что под давлением санкций российская экономика рухнет, начнется повальный голод и общественные возмущения, благодаря чему можно будет заставить Россию изменить свою позицию. Эти расчеты не оправдались.

Тем не менее, лидеры европейских стран готовят очередной пакет санкций, а президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров в течение 50 дней, если Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования конфликта на Украине.

Как новый пакет санкций и повышение пошлин на российские товары могут повлиять на российскую экономику? Насколько наша экономика самодостаточна и справляется с уже введенными санкциями? Или же санкции и высокие пошлины — это очередная пропагандистская угроза? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский считает, что санкции — это проблема для обеих стран, и для тех, кто их вводит, и для тех, против кого они вводятся. По мнению Александра Козловского, Соединённые Штаты Америки пострадают от пошлин не меньше России.

Он также сообщил, что США закупают российские редкоземельные металлы, часть удобрений и некоторые запчасти для техники по выгодной цене, в случае повышения пошлин заменить эти поставки будет сложно.

«Если они готовы это покупать и их покупатели будут платить в два раза больше, значит, пускай приобретают в два раза дороже. Я думаю, что здесь в первую очередь пострадают покупатели, потому что заменить это они сразу не смогут. Если даже заменят, то они будут вынуждены покупать все равно у других дороже, потому что они у нас приобретали, потому что это экономически было для них целесообразно. То, что касается Европы, они вводят 19-й пакет, мы 18 пакетов пережили, живем, экономика развивается. Да, конечно, мы чувствуем на себе эти негативные процессы, но в целом страна с момента ввода первых санкций только усилилась, стала крепче, предприятий стало больше. Мы все до сих пор ощущаем дефицит рабочей силы. Это говорит о том, что открываются новые рабочие места и в Псковской области в том числе. Поэтому мы работаем более напряженно в непростых экономических отношениях. Конечно, нам было бы комфортнее и удобнее вернуть прошлые времена, но для страны, может быть, такая встряска как раз полезна, потому что мы сейчас занимаемся тем, что сохраняем свой суверенитет, занимаемся возрождением тех отраслей, где были потеряны наши позиции со времен СССР. Я думаю, что в целом для страны, конечно, это все полезно».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов уверен, что угроза новых санкций и высоких пошлин подтолкнёт нашу экономику к ещё большей изоляции от товаров, производимых в США, и к развитию собственного производства, а также сотрудничества в рамках БРИКС. Правда, считает Владимир Зубов, новые пошлины могут оказаться всего лишь «страшилкой» от Дональда Трампа. Президент торгово-промышленной палаты возлагает большие надежды на появление новой, более стойкой по отношению к доллару валюты стран БРИКС.

«Трамп, как приверженец страшилок, всегда всех пугает. Понятно, что он человек не совсем самостоятельный, у него есть Конгресс, у него есть Сенат, и не все его "хотелки" могут быть осуществлены. Тем более он знает, что вводить санкции может он единолично, а отзывать их он уже не может, только с согласия Конгресса. Это пока тот сдерживающий фактор, который может охладить его пыл. Ранее введенные таможенные пошлины, санкции на Китай, Европу пока являются только устрашающими. Что будет с 1 августа с Европой, насколько они договорятся, это тема для запугивания и потом дальнейших переговоров, заламывания рук для того, чтобы те максимальные барьеры, которые оглашены, каким-то образом смягчить и понудить страны к более выгодному взаимодействию. Поэтому я считаю, что это серьезный повод руководству России еще раз пересмотреть свои позиции в отношении развития промышленности и все больше и больше укреплять взаимодействие с гражданами и государствами как технологично, так и в промышленном и в торговом плане. Я считаю, что при всей возможной серьезности этого вопроса это еще раз побудит нас более глубоко задуматься о самодостаточности собственной экономики, расширении сотрудничества с нашими дружественными государствами, укреплении стран БРИКС и переходе на расчеты в дружественных государствах с доллара на более стойкие денежные единицы».

Как сообщил экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, любые санкции влияют на экономику в основном негативно, но те, что объявлены Европой, нашей экономике не сильно угрожают. Что касается повышения пошлин, о которых заявил Дональд Трамп, то, по мнению Евгения Михайлова, они носят экстраординарный характер, так как и у Америки есть потребность в ряде материалов, которые производятся в России.

«Что касается пошлин, о которых заявил Трамп, они носят экстраординарный характер, потому что если вдруг Китай, Индия и Бразилия откажутся выполнять волю Трампа, что вполне возможно, потому что Китай не может прогнуться по такому вопросу, то тогда американцы должны будут ввести фактически запретительные пошлины на китайские товары, что они не могут себе позволить. Сами меры достаточно серьезные, и если бы их можно было применить, то положение в нашей экономике, конечно бы, ухудшилось, но вряд ли они реальны, потому что любые такие санкции носят обоюдоострый характер. Та страна, которая вводит, тоже страдает, поэтому вряд ли они возможны. Что касается европейских санкций, я думаю, что каких-то больших последствий не будет, американские вряд ли будут реализованы в полном объеме, если будут, то это тогда будут действительно серьезные последствия. В любом случае коллапса не произойдет, потому что запас прочности в российской экономике достаточно большой. Санкции вредят достаточно сильно, тем более есть накопительный эффект, потому что если было 18 пакетов и добавили еще один, то 18 предыдущих никто не отменял, они тоже продолжают работать, и все это идет в минус, постепенно накапливается. Есть ряд материалов, которые довольно дефицитны в мире. И Россия по какой-то дешевой цене поставляет это в Соединенные Штаты. Им от этого отказываться достаточно сложно. Поэтому Америка также является нашим партнером, как ни странно. Как Европа, они же, с одной стороны, помогают против нас, противников, с другой стороны, платят нам за наши ресурсы».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев считает, что новый пакет санкций угрожает больше нашим торговым партнерам, но так как наша экономика очень зависима от экспорта сырьевых ресурсов, то и по ней санкции могут ударить, в результате чего возможно снижение качества жизни наших граждан. Но, по мнению Артема Голубева, еще не факт, что эти санкции будут введены.

«Можно гипотетически предположить, что наши торговые партнеры, в первую очередь Китай и Индия, которые покупают большую часть наших сырьевых ресурсов, откажутся от покупки, дабы не ухудшать экономическое отношение с Штатами. То тут надо понимать, что у Китая со Штатами в несколько раз большие торговые и экономические отношения, чем с Россией, поэтому очевидно, что для них торговля с Соединенными Штатами является куда более важным, чем с Россией, потому что они российскую торговлю могут заменить на что-то другое, с кем-то другим. Торговлю со Штатами им заменить нереально, потому что это огромные сотни миллиардов долларов экспортной китайской продукции, и очевидно, что заменить такого торгового партнера в течение даже нескольких даже лет не получится. Поэтому, даже если предположить, что такое может случиться, то это вызовет некий коллапс на сырьевых рынках, потому что Россия — один из крупнейших поставщиков сырьевых товаров, в данном случае газа и нефти, и в первое время это вызовет резкий рост цен. Вероятность, конечно, пока не очень высокая, но она есть, и в случае если действительно примут такие меры, если Россия где-то не пойдет на определенные уступки, то коллапс может быть для нас очень серьезным. Это будет по тяжести, по сложности соизмеримо с кризисом 98-го года, а может быть, его и переплюнет».

По мнению генерального директора холдинга NPN Игоря Савицкого, санкции — это, конечно, очень неприятно, но на российскую экономику куда более негативно могут повлиять ставка Центробанка, которая так и держится на отметке в 20%, и вывоз капитала из России.

«Конечно, эти санкции будут весьма действенны. Потому что речь идет о нефтегазе, скорее всего. Это 27% доходов нашего бюджета. Конечно, это может сказаться достаточно резко. Я думаю, что Китай не сильно поддастся санкциям США, а вот Индия может отказаться от нашего газа и от нашей нефти. Такой вариант вполне возможен. Это будет, конечно, весьма неприятно, 27% все-таки это немало для нашего бюджета. Но тут надо понять, не будут покупать наш нефть и газ. Тогда у нас немножко станет меньше проблем с вывозом капитала. Я думаю, что не эти санкции разрушают нашу экономику, а "санкции" нашего центрального банка, который держит ставку 20% при отсутствии валютной инфляции, это подействует на экономику более разрушительно. Санкции, конечно, подействуют. Это все очень неприятно. Еще вывоз капитала из России очень сильно подрывает нашу экономику. Если бы мы вели взвешенную экономическую политику, я имею в виду Центробанк, вывод капитала из России, самое главное, то, скорее всего, мы бы это все пережили, потому что у нас есть самый главный наш союзник — Китай. Там все товары импортозаместить, к сожалению, не получилось, но мы что-то получаем оттуда и решаем все проблемы свои через Китай. Но есть, конечно, серый импорт, с которым почему-то упорно борется наша таможенная служба. Могли бы пережить при разумной экономической политике».

Председатель псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Пакреев считает, что если новый пакет санкций против России и будет введен, то, возможно, на некоторые товары цены возрастут, но экономику в стране в целом это не сломит. Лидер реготделения «Опоры России» сильно сомневается, что этот санкционный пакет вообще будет введен, ведь условия, которые выдвинул Дональд Трамп, полны противоречий.

«Если мы говорим об ограничениях импорта российской нефти и всего, что с этим связано, то как можно повлиять на тот же «теневой флот», о котором все говорят, как можно остановить эти танкеры, которые идут? Или в значительной мере сократить то, что уже формально сокращено. Поэтому я сомневаюсь, что это грозит коллапсом. Также речь идет о снижении потолка цен на ту же нефть. Куда дальше двигаться? И так уже все меры, которые могли быть приняты, беспрецедентны для мировой практики, и то, что последующий пакет Евросоюза каким-то образом приведет к коллапсу, крайне в этом сомневаюсь. Вообще, что касается экономической устойчивости Российской Федерации, мне кажется, что сейчас все мировые аналитики, экономисты рассматривают это как феномен, потому что экономика страны продолжает расти, несмотря на специальную военную операцию и меры, которые недружеские страны принимают для того, чтобы эту экономику пошатнуть. Если говорить глобально, то это энергетический рынок, это глобальный рынок, в том числе, насколько я знаю, США хотят ограничить импорт урана, но при этом в прошлом году закупили его почти на полмиллиарда долларов у России, при этом атомные электростанции от этого зависят. Это не могут быть односторонние санкции, и я уверен, что США это прекрасно понимают и будут оценивать все возможные риски, связанные с введением этих пошлин. Здесь нужно смотреть. Что касается крупного бизнеса, крупных предприятий, то большая часть ожидают рост цен на сырье, оборудование, связанные с введением санкций США, и снижение доступности кредитов. То есть это означает, что могут быть созданы какие-то предпосылки для снижения темпов экономического роста. Нужно наблюдать за реальным пакетом, который будет введен со стороны Евросоюза, а также за реальными действиями со стороны США».

По итогам сегодняшней программы большинство экспертов отметили, что новые санкции не выгодны ни для одной из сторон. Россия обладает весьма редкими материалами, которые нужны и Евросоюзу, и Соединенным Штатам Америки. Часть наших собеседников высказали свои опасения насчет того, что новый санкционный пакет ударит по кошелькам граждан. Прозвучало мнение и о том, что этот, 19-й по счету, пакет санкций может подтолкнуть всех участников переговорного процесса к мирным переговорам и окончанию СВО.

«Здесь идет игра на повышенных тонах, но есть все-таки определенная вероятность, что стороны активнее начнут взаимодействовать по мирным переговорам и по этому процессу так, чтобы к осени уже выходить на какое-то понимание и на сближение позиций России и Украины. В целом, в этом будут заинтересованы все, потому что возникнет больше определенности, больше понимания. Если посмотреть за последние почти полгода, у нас с американской стороной начинают экономические отношения налаживаться. Европа, скажем так, еще пока нос отворачивает вне зависимости от того, что там будет с мирными переговорами в конечном итоге, а США на опережение играют и уже восстанавливают торгово-экономические отношения, по крайней мере, проявляют активность. И, конечно, если бы шли мирные переговоры, то со Штатами, как, впрочем, с рядом азиатских стран, с Японией, с Южной Кореей, отношения начали бы развиваться очень стремительно, активно, позитивно. Это было бы хорошо и для нашей экономики, для экономики наших пока подзабытых торгово-экономических партнеров», - добавил Артем Голубев.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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