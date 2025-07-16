Экономика

Псковское региональное отделение «Деловая Россия» подписало соглашение, которое привлечёт новых инвесторов

Псковское региональное отделение «Деловая Россия» подписало соглашение с и АО «ОЭЗ промышленно-производственного типа "Моглино"» , которое привлечёт новых инвесторов в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.

Фотографии: «Деловая Россия»

Подписи поставили:

Павел Соболь — Генеральный директор ОЭЗ «Моглино»

Дмитрий Мельников — Председатель «Деловой России» в Псковской области

В региональном отделении отметили, что это — не формальность, а стратегический альянс, который открывает перед регионом новую экономическую страницу.

Фундаментальные цели сотрудничества:

– Системная работа с властью и бизнесом на всех уровнях

– Защита интересов предпринимателей

– Развитие деловой инициативы

– Создание реальных условий для запуска и масштабирования проектов

– Формирование экспертных платформ и общественная экспертиза законов

– Привлечение инвестиций и новых резидентов в регион

«Уже на самой встрече начался живой разговор — обозначены первые крупные шаги, масштаб которых не ограничивается рамками одного предприятия или отрасли», - рассказали в региональном отделении «Деловая Россия».

Запускается цепочка проектов, которые:

— Привлекут в Псковскую область новых инвесторов

— Дадут импульс развитию производств

— Поставят регион на карту «Деловой России как территорию роста