Псковское региональное отделение «Деловая Россия» подписало соглашение, которое привлечёт новых инвесторов

Псковское региональное отделение «Деловая Россия» подписало соглашение с и АО «ОЭЗ промышленно-производственного типа "Моглино"» , которое привлечёт новых инвесторов в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении.
Фотографии: «Деловая Россия»
Подписи поставили:
В региональном отделении отметили, что это — не формальность, а стратегический альянс, который открывает перед регионом новую экономическую страницу.
Фундаментальные цели сотрудничества:
– Системная работа с властью и бизнесом на всех уровнях
– Защита интересов предпринимателей
– Развитие деловой инициативы
– Создание реальных условий для запуска и масштабирования проектов
– Формирование экспертных платформ и общественная экспертиза законов
– Привлечение инвестиций и новых резидентов в регион
«Уже на самой встрече начался живой разговор — обозначены первые крупные шаги, масштаб которых не ограничивается рамками одного предприятия или отрасли», - рассказали в региональном отделении «Деловая Россия».
Запускается цепочка проектов, которые:
— Привлекут в Псковскую область новых инвесторов
— Дадут импульс развитию производств
— Поставят регион на карту «Деловой России как территорию роста