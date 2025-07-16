Экономика

Разрыв между средними зарплатами в регионах достиг рекордных 182 тысяч рублей

В апреле 2025 года разрыв между максимальной и минимальной средней зарплатой в регионах России достиг рекордных 182 тысяч рублей исходя из данных Росстата. За год он вырос на 23%. Больше всего зарабатывают на Чукотке — 223 тыс. рублей, меньше всего — в Ингушетии, где платят в среднем 41 тыс.



Среднее жалованье по стране составило 97 тыс. — на 16% больше, чем год назад.



Среди лидеров по зарплатам также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область — там платят от 145 тыс. до 185 тыс. рублей. Внизу рейтинга, помимо Ингушетии, — Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Осетия (44–51 тыс.).



Разница почти в шесть раз объясняется тем, что в промышленных регионах выше занятость и доходы, пояснил экономист Андрей Бархота. А в южных субъектах, где преобладает сельское хозяйство и торговля, выше безработица, деятельность носит сезонный характер, а стабильных рабочих мест меньше, пишут «Известия».



Кроме того, в районах Крайнего Севера и Сибири зарплаты увеличиваются за счет районных коэффициентов и надбавок, напомнила профессор Финансового университета Юлия Долженкова.



Чтобы сократить разрыв, власти аграрных и «бедных» регионов должны искать точки роста, опираясь на природные ресурсы и инфраструктуру, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, в субъектах с дешевой электроэнергией можно развивать майнинг. А в жарком климате — запускать проекты по солнечной энергетике, сотрудничая с поставщиками из КНР.