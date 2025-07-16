Экономика

В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей.

Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, на рассмотрение законопроект вынесут уже в среду, пишет РИА Новости.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — сообщается в пояснительной записке.

Сергей Миронов отметил, что 50 тысяч рублей — это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. По его словам, с 2022 года потребительские цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.