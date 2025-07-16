Экономика

Требования к оформлению кассовых чеков изменятся с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые требования к оформлению кассовых чеков, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека утверждены приказом ФНС от 26 марта 2025 № ЕД-7-20/236@. Изменения коснутся всех, кто использует контрольно-кассовую технику (ККТ), но в первую очередь затронут тех пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.

Цель изменений - сделать чеки более прозрачными и понятными как для покупателя, так и для контролирующих органов.

Так, например, вводятся дополнительные реквизиты и форматы фискальных документов. Теперь кассовые чеки будут содержать больше технической информации. Это касается как интернет-продаж, так и оплаты банковскими картами и другими безналичными способами.

В чеках появятся новые теги:

1011 - часовой пояс места расчета;

1082 - сумма безналичной оплаты;

1125 - признак расчёта через интернет;

1234 - все безналичные оплаты по чеку;

1235 - детальная информация о каждой безналичной оплате;

1236 - способ безналичной оплаты;

1237 - идентификаторы безналичной оплаты;

1238 - дополнительные данные о безналичной оплате;

2040 - номер фискального документа, связанного с маркированными товарами.

Кроме того, уточнены визуальные параметры бумажных чеков. Теперь они должны соответствовать следующим стандартам:

высота символов - не менее 2 мм;

интервал между строками - не менее 0,5 мм;

контрастность текста - не менее 40%;

Также установлен минимальный размер QR-кода - 20×20 мм при контрастности не ниже 40%.