Требования к оформлению кассовых чеков изменятся с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые требования к оформлению кассовых чеков, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.
Новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека утверждены приказом ФНС от 26 марта 2025 № ЕД-7-20/236@. Изменения коснутся всех, кто использует контрольно-кассовую технику (ККТ), но в первую очередь затронут тех пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.
Цель изменений - сделать чеки более прозрачными и понятными как для покупателя, так и для контролирующих органов.
Так, например, вводятся дополнительные реквизиты и форматы фискальных документов. Теперь кассовые чеки будут содержать больше технической информации. Это касается как интернет-продаж, так и оплаты банковскими картами и другими безналичными способами.
В чеках появятся новые теги:
Кроме того, уточнены визуальные параметры бумажных чеков. Теперь они должны соответствовать следующим стандартам:
Также установлен минимальный размер QR-кода - 20×20 мм при контрастности не ниже 40%.