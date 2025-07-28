Экономика

Рост собственных доходов в Островском районе за 6 лет увеличился на 65%

С 2019 по 2024 год рост собственных доходов бюджета Островского района увеличился на 65%. Об этом на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказал глава района Дмитрий Быстров.

«В своих выступлениях перед депутатами я всегда обращаю внимание на один важный аспект — увеличение собственных доходов. С 2019 года по 2024 год рост собственных доходов нашего бюджета составил 65%. А если сравнивать с 2016 годом, когда команда начала работу, то этот показатель увеличился более чем в два раза», - отметил глава района.

По словам Дмитрия Быстрова, именно такие результаты свидетельствуют об эффективности деятельности ведущих компаний. Гость студии также подчеркнул, что в районе наблюдается рост числа сотрудников и объёма заказов, что способствует наполнению муниципального бюджета.

«Об этом можно долго рассказывать, но есть, как я говорю, язык цифр. В части собственных доходов это как раз то, что характеризует работу органов местного управления и работу хозяйства той территории, о которой мы говорим», - заключил Дмитрий Быстров.