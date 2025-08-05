Экономика

Банкам запретят передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней

Банкам предлагают запретить передачу долгов граждан коллекторам с просрочкой свыше 60 дней. Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), уже второй год подряд в России снижается доля долгов граждан, не превышающих 50 тыс. рублей, хотя на них по-прежнему приходится 31% от общего числа, говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий». В то же время растет объем просрочек по более крупным суммам: удельный вес займов от 50 до 200 тыс. за последний год увеличился до 26%, а от 200 до 500 тыс. — до 22%.

Кредиты свыше 500 тыс., но менее 1 млн рублей, составляют 12% от всех случаев, а на должников с задолженностью свыше 1 млн приходится еще 9%.

«Более половины населения страны выплачивают от одного до трех кредитов одновременно, при этом свыше 30% граждан платят ежемесячно по займам более 50% от своего дохода. Сумма закредитованности граждан остается по-прежнему высокой», — отмечается в документе.

Также в нем указывается, что в России сохраняется широкая практика передачи просроченных задолженностей третьим лицам — коллекторским агентствам. Это, зачастую, приводит к нарушению прав должников, росту социальной напряженности и ухудшению качества жизни заемщиков, пишут «Известия».