Экономика

Банк России утвердил новый базовый стандарт для управляющих активами

Банк России разработал новый базовый стандарт совершения управляющим активами операций на финансовом рынке.

Согласно размещенному на сайте регулятора документу, управляющий до начала совершения сделок должен определить инвестиционный профиль клиента, включающий информацию об ожидаемой доходности, допустимом риске и инвестиционном горизонте. Он также должен проинформировать клиента, что не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Профиль неквалифицированного инвестора должен определяться управляющим на основании сведений о цели инвестирования, его возрасте, примерных среднемесячных доходах и расходах за последние 12 месяцев, о сбережениях и денежных обязательствах, об образовании, опыте и знаниях в области инвестирования, пишет «Интерфакс».

Приобретение управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления (или ненаступления) одного или нескольких обстоятельств, в состав портфеля неквалифицированного инвестора допускается только при условии, что покупка других активов не позволяет достичь его целей в соответствии с инвестиционным профилем.

Управляющий должен предоставить клиенту документ с описанием его инвестиционного профиля и получить письменное согласие.

Новый стандарт вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.