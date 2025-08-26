«Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Многие все еще помнят советские времена, когда цены на товары в магазинах устанавливало государство. Сегодня, в условиях рыночной экономики, стоимость формируются под влиянием спроса и предложения, но есть ряд социально значимых товаров, уровень цен на которые может контролировать государство. Тема регулирования торговой наценки на социально значимые товары обсуждается с завидной периодичностью в средствах массовой информации. Любят похайповать на такой тематике и представители депутатского корпуса от разных политических партий, особенно те из народных избранников, кто не брезгует социальным популизмом.
На минувшей неделе председатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил ограничить торговую наценку на 25 основных продуктов. По его мнению, она не должна превышать 15% от закупочной цены. По словам Сергея Миронова, сейчас наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%. Лидер партии «Справедливая Россия» считает, что требование ограничить наценки должно быть установлено для всех ритейлеров — от крупных торговых сетей до мелких поселковых магазинчиков.
Нужно ли ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания? Как снижение наценки на эти товары отразится на предпринимателях и бизнесе? Что об инициативе думают политики, представители бизнеса и общественности, узнаем в программе «Дневной дозор».
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак считает, что сейчас довольно непростое время, и законодателям необходимо инициировать проекты, которые будут направлены на реальное улучшение жизни людей. По мнению Олега Брячака, идея снизить наценки на социально значимые товары — одна из таких.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, экс-руководитель комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян считает, что инициатива весьма противоречивая, ведь если «заморозить цены» на 25 товаров социальной значимости, то, скорее всего, на другие 75 товаров цены вырастут в разы.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал, почему скептически относится к инициативе о сокращении наценки ритейлеров на социально значимые продукты, и ответил, почему считает наценку в 100, и уж тем более в 200% сильно преувеличенной.
Активный пскович Николай Мащенко инициативу, предложенную Сергеем Мироновым, не поддерживает. Он считает, что нужно обратиться к советской практике ценообразования.
Фото из соцсетей Николая Мащенко
А вот заместителю председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрею Стегнию идея об ограничении торговой наценки на социально значимые товары пришлась по душе. По его мнению, большая часть расходов граждан приходится именно на товары социальной значимости. Поэтому если бы наценку на них снизили — это было бы на пользу гражданам.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Бизнесмен, поэт и правдоруб радио «ПЛН FM» Николай Рассадин данную инициативу считает популистской. Он считает, что лучше вернуться к плановой экономике и социальному распределению. По мнению Николая Рассадина, сокращение наценки на социально значимые товары грозит неприятными последствиями для бизнеса, а для самих потребителей инициатива чревата сокращением ассортимента товаров на полках магазинов.
В сегодняшней программе наши эксперты высказали немало различных мнений. Некоторые собеседники инициативу о снижении наценки на социально значимые товары поддержали. По их словам, большая часть граждан России значительную часть своего и так невысокого заработка тратит именно на эту категорию товаров, и от снижения наценки на нее хуже людям точно не будет. Тем не менее большинство наших сегодняшних собеседников данную инициативу не поддерживают, так как, по их мнению, она приведет только к дефициту товаров, сокращению ассортимента на полках магазинов и повышению цен на товары, которых не коснется сокращение наценки. Прозвучало сегодня и мнение о том, что инициатива продиктована вовсе не заботой о гражданах, а стремлением повысить собственный рейтинг в преддверии сентябрьских выборов. Так или иначе, экономика у нас в стране рыночная, и сегодня представить, что цены на товары в магазинах будут фиксированными, как в советские времена, по команде из «обкома партии», очень сложно.
