Экономика

«Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Многие все еще помнят советские времена, когда цены на товары в магазинах устанавливало государство. Сегодня, в условиях рыночной экономики, стоимость формируются под влиянием спроса и предложения, но есть ряд социально значимых товаров, уровень цен на которые может контролировать государство. Тема регулирования торговой наценки на социально значимые товары обсуждается с завидной периодичностью в средствах массовой информации. Любят похайповать на такой тематике и представители депутатского корпуса от разных политических партий, особенно те из народных избранников, кто не брезгует социальным популизмом.

На минувшей неделе председатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил ограничить торговую наценку на 25 основных продуктов. По его мнению, она не должна превышать 15% от закупочной цены. По словам Сергея Миронова, сейчас наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%. Лидер партии «Справедливая Россия» считает, что требование ограничить наценки должно быть установлено для всех ритейлеров — от крупных торговых сетей до мелких поселковых магазинчиков.

Смотрите также Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов

Нужно ли ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания? Как снижение наценки на эти товары отразится на предпринимателях и бизнесе? Что об инициативе думают политики, представители бизнеса и общественности, узнаем в программе «Дневной дозор».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак считает, что сейчас довольно непростое время, и законодателям необходимо инициировать проекты, которые будут направлены на реальное улучшение жизни людей. По мнению Олега Брячака, идея снизить наценки на социально значимые товары — одна из таких.

«Мы видим с вами, как за последнее время выросли в цене основные товары, продукты питания. Некоторые из них выросли чуть ли не на сто процентов за последние три года. Это время, когда наши граждане "затягивают пояса". На этом фоне не совсем правильно богатеть ритейлерам, которые зарабатывают сверх прибыли. Там миллиарды рублей чистой прибыли. Мне кажется, инициатива по поводу ограничения наценки очень своевременна и актуальна. Единственное, что я бы добавил от себя – установить этой норме какой-то временной критерий, потому что рыночная экономика не любит, когда её каким-либо образом ограничивают и регулируют».

Смотрите также Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, экс-руководитель комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян считает, что инициатива весьма противоречивая, ведь если «заморозить цены» на 25 товаров социальной значимости, то, скорее всего, на другие 75 товаров цены вырастут в разы.

«Чем больше мы что-то придумываем, тем больше товар дорожает. Я считаю, что для этого у нас есть конкретные органы – Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор, которые следят за тем, что происходит в магазинах. Если заморозим наценку на 25 видов товаров, тогда на 75 остальных товаров цена сразу увеличится. Поэтому лучше не трогать. Я не скажу, что сейчас в этом положении у нас какая-то анархия. У нас мораторий на проверки предпринимателей, мы не имеем право "кошмарить" малый бизнес».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал, почему скептически относится к инициативе о сокращении наценки ритейлеров на социально значимые продукты, и ответил, почему считает наценку в 100, и уж тем более в 200% сильно преувеличенной.

«Для потребителя это, конечно же, было бы удобно. Что касается бизнеса, тут вопрос сложный, потому что удержать цену с такой минимальной наценкой и не продавать в убыток будет очень сложно. Бизнес воспримет это неохотно, потому что он настроен зарабатывать. Поэтому я отношусь к этому со скепсисом, но как потребитель, я бы поддержал. Скорее всего, это для устрашения. Нужно понять, как они посчитали от 100 до 200%. Я сомневаюсь, что может быть такая большая наценка, особенно в сетях. Что касается маленьких магазинов, там, возможно, есть какие-то перекосы в ценовой политике, но я бы тоже сомневался в 100-200% наценке. Это перебор».

Активный пскович Николай Мащенко инициативу, предложенную Сергеем Мироновым, не поддерживает. Он считает, что нужно обратиться к советской практике ценообразования.

Фото из соцсетей Николая Мащенко

«Я 20 лет отработал в промышленном производстве и 20 лет в торговле, поэтому этот вопрос знаю очень хорошо. Суть предложения Миронова, грубо говоря, чушь. Нужно запретить торговле устанавливать цены, а это право отдать производителю товара. Новый закон писать не надо. Есть 381-й закон (Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ - ред.), туда внести изменения и прописать, что на товары своего производства цены устанавливает производитель. При производстве он пробивает цену на упаковке или на товаре. Все обязаны торговать по той цене, которая пробита на товаре. Торговля больше не будет заниматься наценками, будет только скидка от розничной цены. Так было в Советском Союзе».

А вот заместителю председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрею Стегнию идея об ограничении торговой наценки на социально значимые товары пришлась по душе. По его мнению, большая часть расходов граждан приходится именно на товары социальной значимости. Поэтому если бы наценку на них снизили — это было бы на пользу гражданам.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«На мой взгляд, эта идея неплохая. Если её действительно удастся реализовать, то большая категория населения нашей страны сможет испытать определённое облегчение, то есть снизить свои расходы, потому что большая часть потребительской корзины – это товары первой необходимости. Уровень доходов нашего населения нельзя назвать сверхвысоким, и для этой категории данная инициатива будет полезной».

Бизнесмен, поэт и правдоруб радио «ПЛН FM» Николай Рассадин данную инициативу считает популистской. Он считает, что лучше вернуться к плановой экономике и социальному распределению. По мнению Николая Рассадина, сокращение наценки на социально значимые товары грозит неприятными последствиями для бизнеса, а для самих потребителей инициатива чревата сокращением ассортимента товаров на полках магазинов.

«Речь идёт о расширении товаров, на которые хотят ограничить наценку. Такими товарами будет невыгодно торговать, и я думаю, что за счёт этого ассортимент на полках сузится. У нас декларируется рыночная экономика, а она подразумевает под собой, что экономические субъекты сами определяют те параметры, по которым они ведут свою экономическую деятельность. Есть ограничения, которые устанавливает государство на какие-то позиции, но расширяя эти позиции, мы возвращаемся к тотальному распределению, которое существовало в СССР».

В сегодняшней программе наши эксперты высказали немало различных мнений. Некоторые собеседники инициативу о снижении наценки на социально значимые товары поддержали. По их словам, большая часть граждан России значительную часть своего и так невысокого заработка тратит именно на эту категорию товаров, и от снижения наценки на нее хуже людям точно не будет. Тем не менее большинство наших сегодняшних собеседников данную инициативу не поддерживают, так как, по их мнению, она приведет только к дефициту товаров, сокращению ассортимента на полках магазинов и повышению цен на товары, которых не коснется сокращение наценки. Прозвучало сегодня и мнение о том, что инициатива продиктована вовсе не заботой о гражданах, а стремлением повысить собственный рейтинг в преддверии сентябрьских выборов. Так или иначе, экономика у нас в стране рыночная, и сегодня представить, что цены на товары в магазинах будут фиксированными, как в советские времена, по команде из «обкома партии», очень сложно.

Александра Братчикова