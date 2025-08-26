Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
День картофельного поля
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
выгодные условия кредитования бизнеса
вкусно и полезно плавленый сыр
Псков летние террасы
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Экономика 26.08.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 26.08.2025 10:410 В России подешевели капуста, картофель и морковь 26.08.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 25.08.2025 12:540 Армен Мнацаканян: Цены на товары социальной значимости лучше не трогать 25.08.2025 08:400 Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября 22.08.2025 20:070 Изборская сидродельня первой в регионе получила право использовать знак «органик»
 
 
 
Самое популярное 24.08.2025 09:207 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 19.08.2025 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области 19.08.2025 13:354 Платить будем больше
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары?

26.08.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Многие все еще помнят советские времена, когда цены на товары в магазинах устанавливало государство. Сегодня, в условиях рыночной экономики, стоимость формируются под влиянием спроса и предложения, но есть ряд социально значимых товаров, уровень цен на которые может контролировать государство. Тема регулирования торговой наценки на социально значимые товары обсуждается с завидной периодичностью в средствах массовой информации. Любят похайповать на такой тематике и представители депутатского корпуса от разных политических партий, особенно те из народных избранников, кто не брезгует социальным популизмом.

На минувшей неделе председатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил ограничить торговую наценку на 25 основных продуктов. По его мнению, она не должна превышать 15% от закупочной цены. По словам Сергея Миронова, сейчас наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%. Лидер партии «Справедливая Россия» считает, что требование ограничить наценки должно быть установлено для всех ритейлеров — от крупных торговых сетей до мелких поселковых магазинчиков.

Нужно ли ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания? Как снижение наценки на эти товары отразится на предпринимателях и бизнесе? Что об инициативе думают политики, представители бизнеса и общественности, узнаем в программе «Дневной дозор». 

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак считает, что сейчас довольно непростое время, и законодателям необходимо инициировать проекты, которые будут направлены на реальное улучшение жизни людей. По мнению Олега Брячака, идея снизить наценки на социально значимые товары — одна из таких.

«Мы видим с вами, как за последнее время выросли в цене основные товары, продукты питания. Некоторые из них выросли чуть ли не на сто процентов за последние три года. Это время, когда наши граждане "затягивают пояса". На этом фоне не совсем правильно богатеть ритейлерам, которые зарабатывают сверх прибыли. Там миллиарды рублей чистой прибыли. Мне кажется, инициатива по поводу ограничения наценки очень своевременна и актуальна. Единственное, что я бы добавил от себя – установить этой норме какой-то временной критерий, потому что рыночная экономика не любит, когда её каким-либо образом ограничивают и регулируют».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, экс-руководитель комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян считает, что инициатива весьма противоречивая, ведь если «заморозить цены» на 25 товаров социальной значимости, то, скорее всего, на другие 75 товаров цены вырастут в разы. 

«Чем больше мы что-то придумываем, тем больше товар дорожает. Я считаю, что для этого у нас есть конкретные органы – Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор, которые следят за тем, что происходит в магазинах. Если заморозим наценку на 25 видов товаров, тогда на 75 остальных товаров цена сразу увеличится. Поэтому лучше не трогать. Я не скажу, что сейчас в этом положении у нас какая-то анархия. У нас мораторий на проверки предпринимателей, мы не имеем право "кошмарить" малый бизнес».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал, почему скептически относится к инициативе о сокращении наценки ритейлеров на социально значимые продукты, и ответил, почему считает наценку в 100, и уж тем более в 200% сильно преувеличенной.

«Для потребителя это, конечно же, было бы удобно. Что касается бизнеса, тут вопрос сложный, потому что удержать цену с такой минимальной наценкой и не продавать в убыток будет очень сложно. Бизнес воспримет это неохотно, потому что он настроен зарабатывать. Поэтому я отношусь к этому со скепсисом, но как потребитель, я бы поддержал. Скорее всего, это для устрашения. Нужно понять, как они посчитали от 100 до 200%. Я сомневаюсь, что может быть такая большая наценка, особенно в сетях. Что касается маленьких магазинов, там, возможно, есть какие-то перекосы в ценовой политике, но я бы тоже сомневался в 100-200% наценке. Это перебор».

Активный пскович Николай Мащенко инициативу, предложенную Сергеем Мироновым, не поддерживает. Он считает, что нужно обратиться к советской практике ценообразования.

Фото из соцсетей Николая Мащенко

«Я 20 лет отработал в промышленном производстве и 20 лет в торговле, поэтому этот вопрос знаю очень хорошо. Суть предложения Миронова, грубо говоря, чушь. Нужно запретить торговле устанавливать цены, а это право отдать производителю товара. Новый закон писать не надо. Есть 381-й закон (Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ - ред.), туда внести изменения и прописать, что на товары своего производства цены устанавливает производитель. При производстве он пробивает цену на упаковке или на товаре. Все обязаны торговать по той цене, которая пробита на товаре. Торговля больше не будет заниматься наценками, будет только скидка от розничной цены. Так было в Советском Союзе».

А вот заместителю председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрею Стегнию идея об ограничении торговой наценки на социально значимые товары пришлась по душе. По его мнению, большая часть расходов граждан приходится именно на товары социальной значимости. Поэтому если бы наценку на них снизили — это было бы на пользу гражданам.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«На мой взгляд, эта идея неплохая. Если её действительно удастся реализовать, то большая категория населения нашей страны сможет испытать определённое облегчение, то есть снизить свои расходы, потому что большая часть потребительской корзины – это товары первой необходимости. Уровень доходов нашего населения нельзя назвать сверхвысоким, и для этой категории данная инициатива будет полезной».

Бизнесмен, поэт и правдоруб радио «ПЛН FM» Николай Рассадин данную инициативу считает популистской. Он считает, что лучше вернуться к плановой экономике и социальному распределению. По мнению Николая Рассадина, сокращение наценки на социально значимые товары грозит неприятными последствиями для бизнеса, а для самих потребителей инициатива чревата сокращением ассортимента товаров на полках магазинов.

«Речь идёт о расширении товаров, на которые хотят ограничить наценку. Такими товарами будет невыгодно торговать, и я думаю, что за счёт этого ассортимент на полках сузится. У нас декларируется рыночная экономика, а она подразумевает под собой, что экономические субъекты сами определяют те параметры, по которым они ведут свою экономическую деятельность. Есть ограничения, которые устанавливает государство на какие-то позиции, но расширяя эти позиции, мы возвращаемся к тотальному распределению, которое существовало в СССР».

В сегодняшней программе наши эксперты высказали немало различных мнений. Некоторые собеседники инициативу о снижении наценки на социально значимые товары поддержали. По их словам, большая часть граждан России значительную часть своего и так невысокого заработка тратит именно на эту категорию товаров, и от снижения наценки на нее хуже людям точно не будет. Тем не менее большинство наших сегодняшних собеседников данную инициативу не поддерживают, так как, по их мнению, она приведет только к дефициту товаров, сокращению ассортимента на полках магазинов и повышению цен на товары, которых не коснется сокращение наценки. Прозвучало сегодня и мнение о том, что инициатива продиктована вовсе не заботой о гражданах, а стремлением повысить собственный рейтинг в преддверии сентябрьских выборов. Так или иначе, экономика у нас в стране рыночная, и сегодня представить, что цены на товары в магазинах будут фиксированными, как в советские времена, по команде из «обкома партии», очень сложно.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 28 человек
26.08.2025, 10:580 Рыбак обнаружил утопленника в реке Ловать в Великих Луках 26.08.2025, 10:480 Участникам СВО окажут бесплатную юридическую помощь в Пскове 29 августа 26.08.2025, 10:410 В России подешевели капуста, картофель и морковь 26.08.2025, 10:340 Три артснаряда идентифицировали вблизи печорской деревни
26.08.2025, 10:240 Небезопасную говядину на границе в Псковской области вернули в Беларусь 26.08.2025, 10:180 Врач поликлиники рассказал о доступных псковичам вакцинах от гриппа 26.08.2025, 10:120 ФАС возбудила дела из-за завышения розничных цен на топливо 26.08.2025, 10:010 «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство?
26.08.2025, 10:000 Каждый восьмой фрилансер в Псковской области планирует вернуться в найм 26.08.2025, 09:510 Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в 35% псковских компаний — опрос 26.08.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 26.08.2025, 09:320 На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка
26.08.2025, 09:150 Сергей Вострецов: Справедливость в оплате труда должна стать нормой, а не исключением 26.08.2025, 09:000 Эскалаторы в торговых центрах могут остановиться 1 сентября 26.08.2025, 08:400 На традиционную вечернюю пробежку приглашают псковичей 26 августа 26.08.2025, 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника
26.08.2025, 08:200 Средняя переплата россиян по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей 26.08.2025, 08:000 Специалисты подсчитали стоимость букета к 1 сентября 26.08.2025, 07:300 В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным 26.08.2025, 07:000 Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами
25.08.2025, 22:000 Врач рассказал, как действовать при повышении температуры у ребенка 25.08.2025, 21:420 40 тысяч цветочных луковиц из Германии уничтожат на псковской границе из-за трипса 25.08.2025, 21:210 Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников 25.08.2025, 21:030 Минюст определил, что тапочки у осужденных должны быть черными
25.08.2025, 20:400 Сотрудники УФСИН России по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра» 25.08.2025, 20:190 На Солнце зафиксировали десять вспышек за день 25.08.2025, 20:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа 25.08.2025, 19:420 В РФ создали программный комплекс для экзамена по русскому языку для иностранцев
25.08.2025, 19:200 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны. ВИДЕО 25.08.2025, 19:040 В России урожай гречихи 2025 года позволит обеспечить внутренний рынок 25.08.2025, 18:400 Бдительный таксист помог великолукским полицейским пресечь попытку обмана пенсионерки 25.08.2025, 18:210 Движение на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной  затруднено из-за тройного ДТП
25.08.2025, 18:000 Большинство респондентов ПЛН не верят, что встреча президентов РФ и США приблизила мир 25.08.2025, 17:450 «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность. ВИДЕО 25.08.2025, 17:363 Реплика Константина Калиниченко: Псковское лето-2025 25.08.2025, 17:350 «Навигаторам детства» представили проекты для работы с юными псковичами
25.08.2025, 17:350 В Великих Луках завершили обновление Вечного огня и памятника морякам-подводникам 25.08.2025, 17:281 Рейтингомер: конфискация имущества, штраф вместо тюрьмы и плач Ярославны 25.08.2025, 17:250 Ансамбль «Сказ» вновь станет хедлайнером фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» 25.08.2025, 17:100 До конца августа у псковичей есть возможность купить CHERY с максимальной выгодой
25.08.2025, 17:100 Около 60 родственников бойцов СВО посетили Талабские острова этим летом 25.08.2025, 17:002 «Дневной дозор»: Нужно ли проверять на адекватность кандидатов в депутаты? 25.08.2025, 16:501 С 1 сентября пособие по родам для псковских студенток составит 100% регионального прожиточного минимума 25.08.2025, 16:480 Анастасия Джаззи приглашает псковичей на концерт-посвящение Элле Фицджеральд
25.08.2025, 16:400 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? ВИДЕО 25.08.2025, 16:300 День в истории ПЛН. 25 августа 25.08.2025, 16:240 Тренинг по карьерному развитию пройдет в Пскове для молодежи 25.08.2025, 16:150 СОБЫТИЕ: «Воевода Шуйский-2025»
25.08.2025, 16:130 «Курьера» мошенников из Белгородской области арестовали в Великих Луках 25.08.2025, 16:090 14 иностранцев получили в Пскове паспорта граждан России 25.08.2025, 16:010 Грозы и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 августа 25.08.2025, 16:000 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? ВИДЕО
25.08.2025, 15:511 Технологию электронной подписи «Госключ» интегрировали в MAX 25.08.2025, 15:370 Фестиваль «Стихирник» пройдет в третий раз в Пскове в конце августа 25.08.2025, 15:350 Фотофакт: Началось асфальтирование тротуаров в Новоржеве 25.08.2025, 15:230 Псковская область заняла 10 место в России по употреблению вина
25.08.2025, 15:190 Председатель и вице-спикер областного Собрания примут псковичей на этой неделе 25.08.2025, 15:080 Женщина на кроссовере повредила ограждение у вокзала в Пскове 25.08.2025, 15:070 Генпрокурор Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда 25.08.2025, 14:570 Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю
25.08.2025, 14:470 Завтрак отличника: Полезные бутерброды 25.08.2025, 14:430 За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей 25.08.2025, 14:350 Полиция проводит проверку по факту смерти водителя опрокинувшейся машины под Островом 25.08.2025, 14:332 «Дневной дозор»: Какие трудности испытывает рынок жилищного строительства?
25.08.2025, 14:250 Псковский координатор проекта «Навигаторы детства» приняла участие во всероссийском семинаре-совещании 25.08.2025, 14:120 Названа основная причина гибели людей на воде в Псковской области 25.08.2025, 14:030 Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault в Пскове, пострадали женщина и ребенок 25.08.2025, 14:010 Двух пациентов в Пскове госпитализировали в стационар из-за укусов клещей
25.08.2025, 13:460 И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике 25.08.2025, 13:320 «Единая Россия» проведет неделю приёмов псковичей по вопросам правовой поддержки 25.08.2025, 13:210 Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда 25.08.2025, 13:130 Найдена пропавшая в Красногородском округе 18-летняя девушка в темно-синем платье
25.08.2025, 13:110 Порядка 1000 человек посетили псковский праздник «Воевода Шуйский-2025» 25.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность 25.08.2025, 12:550 Заявки на конкурс лучших изобретателей Псковской области принимают до 10 ноября 25.08.2025, 12:540 Армен Мнацаканян: Цены на товары социальной значимости лучше не трогать
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru