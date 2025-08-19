Общество

Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения

19 августа в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пскове прошла пресс-конференция «Зарплаты и пенсии. Рост в статистике, падение в реальности». Спикером выступил председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В начале выступления Олег Брячак обратил внимание на проблему искажения статистики. «Мы сталкиваемся с тенденцией, когда некогда уважаемые статистические организации начинают подгонять цифры под заказчиков. ВЦИОМ недавно сообщил, что с 2022 года мы стали жить лучше и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но реальные факты об этом не говорят», — отметил он.

Председатель Совета регионального отделения партии подчеркнул, что рост ключевой ставки до 21% сделал недоступной ипотеку для большинства россиян. «Еще недавно ипотеку можно было взять под 11%, сейчас — 25%. Это лишает миллионы людей возможности улучшить жилищные условия. Параллельно тарифы ЖКХ растут быстрее, чем реальные доходы граждан».

Олег Брячак напомнил, что зарплаты и пенсии остаются основным источником существования для большинства россиян. Однако их уровень не позволяет жить достойно: «Сегодня у нас сформировался новый класс — работающие бедные. Люди трудятся, но остаются за чертой бедности».

Он отдельно остановился на проблеме разрыва между номинальными и реальными доходами.

«Да, цифры на бумаге показывают рост зарплат. Но на деле люди могут купить меньше продуктов, меньше вещей первой необходимости. Инфляция съедает все. А статистика лишь запутывает искажением картины», — отметил Олег Брячак.

Особое внимание спикер уделил последствиям низких доходов: «Низкие зарплаты и пенсии напрямую влияют на здоровье: люди ограничивают себя в питании, не могут получить платные медицинские услуги, которых нет в бесплатном перечне. Это ограничивает возможности личностного и профессионального развития, влияет на молодежь и фактически закладывает отрицательную матрицу для будущих поколений».

По мнению Олега Брячака, зарплата — это не трата, а инвестиции. «Человеческий капитал — это достояние нации. Рабочая сила — это не расходный материал. Зарплата должна рассматриваться как вложение в развитие человека и всей страны», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что защита интересов человека труда всегда была приоритетом для партии: «Мы не работаем ради медалей или грамот. Наши депутаты живут вместе с людьми, сталкиваются с теми же проблемами и вместе ищут пути их решения. Наша настойчивость — ключевой элемент успеха».

Он также рассказал о практике законодательных инициатив: «Бывает, что законопроекты «Справедливой России» отклоняются большинством. А через время в почти том же виде их вносит «Единая Россия», и они принимаются. Мы не обижаемся, мы радуемся — ведь это улучшает жизнь людей».

В числе последних предложений партии — меры по сдерживанию роста тарифов ЖКХ, обращение к правительству о заморозке тарифов и проведении аудита отрасли, предложение о господдержке производителей детского питания и фиксировании цен на социально значимые продукты, требование не допустить подорожания хлеба, отменить повышение платы за электроэнергию и ввести госрегулирование тарифов на мобильную связь.