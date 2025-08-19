Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
День картофельного поля
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
ещё Общество 19.08.2025 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 20.08.2025 10:210 Верховный суд может возглавить глава СК пскович Александр Бастрыкин 20.08.2025 10:000 Урологический лазер в MEDICA: современная технология лечения мочекаменной болезни без боли, разрезов и проколов! 20.08.2025 09:350 Раскрыта очередная схема мошенников по обману детей в онлайн-играх 20.08.2025 09:150 За неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы 20.08.2025 09:000 Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:446 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения

20.08.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

19 августа в офисе регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Пскове прошла пресс-конференция «Зарплаты и пенсии. Рост в статистике, падение в реальности». Спикером выступил председатель Совета регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В начале выступления Олег Брячак обратил внимание на проблему искажения статистики. «Мы сталкиваемся с тенденцией, когда некогда уважаемые статистические организации начинают подгонять цифры под заказчиков. ВЦИОМ недавно сообщил, что с 2022 года мы стали жить лучше и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но реальные факты об этом не говорят», — отметил он. 

Председатель Совета регионального отделения партии подчеркнул, что рост ключевой ставки до 21% сделал недоступной ипотеку для большинства россиян. «Еще недавно ипотеку можно было взять под 11%, сейчас — 25%. Это лишает миллионы людей возможности улучшить жилищные условия. Параллельно тарифы ЖКХ растут быстрее, чем реальные доходы граждан».

Олег Брячак напомнил, что зарплаты и пенсии остаются основным источником существования для большинства россиян. Однако их уровень не позволяет жить достойно: «Сегодня у нас сформировался новый класс — работающие бедные. Люди трудятся, но остаются за чертой бедности».

Он отдельно остановился на проблеме разрыва между номинальными и реальными доходами. 

«Да, цифры на бумаге показывают рост зарплат. Но на деле люди могут купить меньше продуктов, меньше вещей первой необходимости. Инфляция съедает все. А статистика лишь запутывает искажением картины», — отметил Олег Брячак.

Особое внимание спикер уделил последствиям низких доходов: «Низкие зарплаты и пенсии напрямую влияют на здоровье: люди ограничивают себя в питании, не могут получить платные медицинские услуги, которых нет в бесплатном перечне. Это ограничивает возможности личностного и профессионального развития, влияет на молодежь и фактически закладывает отрицательную матрицу для будущих поколений».

По мнению Олега Брячака, зарплата — это не трата, а инвестиции. «Человеческий капитал — это достояние нации. Рабочая сила — это не расходный материал. Зарплата должна рассматриваться как вложение в развитие человека и всей страны», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что защита интересов человека труда всегда была приоритетом для партии: «Мы не работаем ради медалей или грамот. Наши депутаты живут вместе с людьми, сталкиваются с теми же проблемами и вместе ищут пути их решения. Наша настойчивость — ключевой элемент успеха».

 

Он также рассказал о практике законодательных инициатив: «Бывает, что законопроекты «Справедливой России» отклоняются большинством. А через время в почти том же виде их вносит «Единая Россия», и они принимаются. Мы не обижаемся, мы радуемся — ведь это улучшает жизнь людей».

В числе последних предложений партии — меры по сдерживанию роста тарифов ЖКХ, обращение к правительству о заморозке тарифов и проведении аудита отрасли, предложение о господдержке производителей детского питания и фиксировании цен на социально значимые продукты, требование не допустить подорожания хлеба, отменить повышение платы за электроэнергию и ввести госрегулирование тарифов на мобильную связь.

«Мы системно боремся за защиту трудовых доходов. Это и законодательные инициативы по повышению зарплат и пенсий, и меры против социального неравенства, и адресная налоговая поддержка. Социальная ориентированность, регуляторная жесткость и настойчивость — так можно охарактеризовать политику нашей партии», — резюмировал Олег Брячак. 
Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 89 человек
20.08.2025, 10:210 Верховный суд может возглавить глава СК пскович Александр Бастрыкин 20.08.2025, 10:170 Налоговая напомнила псковичам порядок получения вычета за занятия у репетиторов 20.08.2025, 10:000 По факту нахождения лошади в квартире в псковских Писковичах составлен протокол 20.08.2025, 10:000 Урологический лазер в MEDICA: современная технология лечения мочекаменной болезни без боли, разрезов и проколов!
20.08.2025, 09:500 Изменения внесут в расписание автобусов в Великих Луках на 23 августа 20.08.2025, 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 20.08.2025, 09:350 Раскрыта очередная схема мошенников по обману детей в онлайн-играх 20.08.2025, 09:150 За неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы
20.08.2025, 09:000 Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения 20.08.2025, 08:410 Компании в банкротном состоянии смогут получать кредиты 20.08.2025, 08:200 Пауки-осы могут закрепиться в Центральной России 20.08.2025, 08:010 Верховный суд разрешил посуточную аренду домов
20.08.2025, 07:300 Эксперт рассказал, зачем хакеры крадут пароли простых пользователей 20.08.2025, 07:000 Всемирный день лени отмечают 20 августа 19.08.2025, 22:000 Монтаж выставки «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» идёт Пушкинском заповеднике. ФОТО 19.08.2025, 22:000 Что мотивирует в работе зумеров и миллениалов, ответила эксперт
19.08.2025, 21:380 Врач назвала симптомы заражения после укуса клеща 19.08.2025, 21:280 Три автомобиля столкнулись у Fjord Plaza. ВИДЕО 19.08.2025, 21:240 Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира 19.08.2025, 21:030 Мисс Вселенная Оксана Федорова выступит в Псковской области
19.08.2025, 20:451 В Кижах состоялось Преображение Господне 19.08.2025, 20:181 Экономист раскрыла влияющие на финансовое счастье россиян факторы 19.08.2025, 19:570 Геофизики сообщили о возмущении магнитного поля Земли 19.08.2025, 19:410 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы. ВИДЕО
19.08.2025, 19:230 Умер российский график и живописец Дмитрий Санджиев 19.08.2025, 18:591 Сбор урожая продолжается в Псковской области 19.08.2025, 18:381 В ГД развеяли слухи о наказании за критику мессенджера MAX 19.08.2025, 18:150 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? ВИДЕО
19.08.2025, 17:560 Глава псковского центра поддержки добровольчества представляет регион на форуме в Югре 19.08.2025, 17:481 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025». ВИДЕО 19.08.2025, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 августа 19.08.2025, 17:380 За неделю с симптомами ОРВИ в Псковской области госпитализировали 12 человек
19.08.2025, 17:370 «Гонки по вертикали»: небитвы не за районы 19.08.2025, 17:301 Светлана Мельникова: Не провести праздник «Воевода Шуйский» было бы профессиональным преступлением 19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик»
19.08.2025, 17:030 Две автомашины получили повреждения во время касательного столкновения на круговом перекрестке в Пскове 19.08.2025, 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО 19.08.2025, 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025, 16:460 В Пскове петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков
19.08.2025, 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025, 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага 19.08.2025, 16:353 Полиция проверяет информацию о проживании лошади в квартире псковичей 19.08.2025, 16:320 На портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке»
19.08.2025, 16:240 Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков 19.08.2025, 16:220 Александр Козловский: Маркетплейсы и офлайн-магазины должны торговать на равных 19.08.2025, 16:120 Приставы помогли псковичу получить от конкурента компенсацию за незаконное использование товарного знака 19.08.2025, 16:030 Прощай, мини-пицца!
19.08.2025, 16:020 Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 19.08.2025, 15:520 Зачем в Псковской области ввели режим ЧС для сельского хозяйства, ответил Николай Романов 19.08.2025, 15:420 Завершением Дня города Великие Луки станет ночное свечение аэростатов 19.08.2025, 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы?
19.08.2025, 15:270 Химикаты вывозят с разворованного склада пестицидов в Локнянском округе 19.08.2025, 15:250 Министр сельского хозяйства Псковской области: Мы не ожидаем хорошей урожайности 19.08.2025, 15:160 Последний тур сезона в Вечашу и Любенск объявил псковский музей 19.08.2025, 15:060 В российских школах появится новый предмет и сократится число контрольных
19.08.2025, 15:051 Судьей Арбитражного суда Псковской области назначен Антон Тимаев 19.08.2025, 15:000 Закупочная цена псковского картофеля составила 12 рублей за килограмм 19.08.2025, 14:561 Подполье с нечистью 19.08.2025, 14:510 Псковские отделения «Деловой России» и ЦБ заключили соглашение о сотрудничестве
19.08.2025, 14:450 Есть повод поплакать: собираем ребенка в школу 19.08.2025, 14:330 Стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней – Николай Романов 19.08.2025, 14:320 Двоих рыбаков в Печорах лишили лодки и улова за использование сетей 19.08.2025, 14:230 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова
19.08.2025, 14:130 Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования 19.08.2025, 14:090 Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max 19.08.2025, 14:040 «Разговоры о важном» в детских садах начнут проводить с сентября 19.08.2025, 13:590 Полиция Великих Лук разыскивает женщину по снимкам с камеры наблюдения
19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:540 Жители псковской деревни Писковичи заявили, что соседи завели в квартире лошадь 19.08.2025, 13:440 Сексолог рассказала, зачем к ней приходят псковичи и приводят детей 19.08.2025, 13:351 Платить будем больше
19.08.2025, 13:260 Этот год можно назвать позитивным в плане подготовки к 1 сентября – Геннадий Иойлев 19.08.2025, 13:230 Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады 19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 13:070 Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru