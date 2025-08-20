Экономика

Современное фруктохранилище создал при грантовой поддержке себежский фермер

Современное специализированное фруктохранилище на тысячу тонн осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана и Светланы Мельник. Хозяйство расположено в деревне Дорбыши Себежского района и специализируется на разведении плодово-ягодных культур, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Иван Мельник познакомил губернатора с механизмом работы хранилища, которое позволяет сохранять фрукты в свежем виде до полугода. В составе три камеры. Холодильное оборудование в одной уже полностью готово, две запустят к началу сентября. Сбор урожая яблок планируют начать с 5 сентября. Фермер рассказал, что в отличие от овощехранилища для фруктов требуется создание других условий и иной микроклимат.

Строительство хранилища и приобретение холодильного оборудования стало возможно благодаря победе в конкурсном отборе на развитие семейной фермы по направлению «садоводство». Размер гранта составил более 10 млн рублей. Общая стоимость проекта с учетом собственных средств — порядка 17 миллионов рублей. Отметим, что фермеры неоднократно становились получателями грантовой поддержки региона. В общей сложности с 2021 года хозяйству предоставлено субсидий более чем на 20 миллионов рублей.

Потребность в специализированном хранилище фруктов в фермерском хозяйстве была острой. Ведь здесь выращивают порядка 60 сортов яблок. Посажено 36 гектаров яблоневого сада.

Михаил Ведерников узнал об основных сортах яблок, которые растут в хозяйстве, особенностях сбора урожая и тонкостях расположения самих садов.

Здесь же разбит и самый крупный в СЗФО сертифицированный плодопитомник, где выращивают посадочный материал 90 сортов яблонь. И не только саженцы яблонь, но и груши, вишни, черешни. Фермеры также активно ведут селекционную работу, выводя новые сорта яблок, адаптированные для нашей полосы.

Глава региона уточнил у фермера про сбыт урожая. Партии яблок разъезжаются по всей стране. Себежские фрукты попадают на столы детей в школах и детских садах не только Псковской области, но и Санкт-Петербурга.

Во время посещения хозяйства Михаил Ведерников обсудил с Иваном Мельником и планы по развитию. Например, в ближайшее время поступит упаковочная линия. Кроме того в планах Ивана Мельника создание ТОСа, который объединит несколько соседних деревень. В качестве возможных инициатив — благоустройство деревенского пляжа, организация контейнерной площадки и создание уличного освещения. Помощь в организации работы окажет Леонид Гончаров, который внес серьезный вклад в развитие территориального общественного самоуправления в округе. ТОС «деревня Глубочица», который он возглавляет, уже привлек на реализацию проектов в общей сложности более 3 миллиона рублей.

В правительстве напомнили, что закладка первых шести га яблоневого сада состоялась в 2013 году. Тогда начинающие фермеры получили грант Псковской области на развитие хозяйства.