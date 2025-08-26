Псковcкая обл.
Экономика

Александр Козловский поддержал идею о прямых трансляциях с производственных площадок

26.08.2025 11:46|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский поддержал идею проведения прямых трансляций с производственных площадок, но выразил опасения по поводу прозрачности. 

Александр Козловский: В Год защитника Отечества мы будем уделять особое внимание подвигам героев : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Такая идея, на мой взгляд, имеет смысл в первую очередь для компаний, выпускающих продукты питания. Некоторые уже транслируют работу своих цехов в прямом эфире. Это дисциплинирует сотрудников – они обязаны находиться в чистой униформе, с закрытыми волосами, поддерживать порядок в помещениях. Для потребителя подобная открытость становится сигналом доверия, а для самой компании – дополнительным маркетинговым преимуществом», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале. 

Тем не менее Александр Козловский подчеркнул, что реализация подобной системы имеет свои сложности. Как бывший руководитель производственного предприятия, он указал на важность защиты производственных секретов, которые могут быть раскрыты во время трансляции. Это может создать риски для конкурентоспособности компаний.

«Кроме того, нужно понимать, что наличие камер не гарантирует санитарную безопасность продукции. Опасные микроорганизмы невозможно заметить на видео. Снаружи производство может выглядеть идеально чистым, но источник проблемы часто скрывается в технологиях, сбоях оборудования или в недостаточном контроле за персоналом», - отметил Александр Козловский.

Кроме того, наличие камер не гарантирует санитарную безопасность продукции. Внешний вид производства может быть безупречным, но проблемы могут скрываться в технологиях или недостаточном контроле за процессами. Александр Козловский акцентировал внимание на том, что помимо визуальной открытости, необходимо обеспечить регулярную обработку помещений, чистоту оборудования и контроль за качеством сырья.

«Иными словами, камеры могут показать потребителю прозрачность и открытость компании, но они не способны отразить все факторы, влияющие на качество и безопасность продуктов питания», - заключил спикер.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
