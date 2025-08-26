Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз темой станет технологическое развитие бизнеса в Псковской области.
Гости студии:
Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ними, что такое ИНТЦ. Возможно ли их сотрудничество с промышленными партнерами и малыми промышленными компаниями из Псковской области? А также какие проекты и инициативы «Деловой России» реализуются в региональном отделении в настоящее время?