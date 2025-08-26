Экономика

Узнать о наличии льгот по налогам псковичи могут при помощи онлайн-сервиса

Льготы по имущественным налогам могут устанавливаться Налоговым кодексом РФ, законами субъекта РФ, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Узнать о льготных категориях граждан по имущественным налогам: по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном регионе и муниципальном образовании, можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

База данных сервиса содержит информацию, в том числе о:

законах субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актах органа местного самоуправления об установлении налогов на соответствующей территории;

налоговых ставках, льготах и вычетах, установленных на региональном и местном уровнях;

налоговых льготах и вычетах, установленных на федеральном уровне Налоговым кодексом Российской Федерации;

документах, которые необходимо представить в налоговый орган для подтверждения права на применение налоговой льготы.

Для поиска информации пользователю необходимо выбрать вид налога, налоговый период, субъект Российской Федерации, наименование муниципального образования (для земельного налога и налога на имущество физических лиц), после чего сервис выдаст нормативный документ, устанавливающий налог на выбранной территории.

Проверить факт предоставления налоговых льгот можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Имущество», а также в разделе «Профиль».

Напомним, заявление на льготу может быть представлено налогоплательщиком или его представителем по доверенности лично в любой налоговый орган или подразделение МФЦ на территории Псковской области; направлено по почте (с уведомлением о вручении, описью вложения).

Направить заявление на льготу по имущественным налогам можно также через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».