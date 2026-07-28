 
Экономика

Рынок сбережений вырос в июне на фоне ожидания снижения ключевой ставки

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Объём средств населения в российских банках в июне увеличился на 0,3% (0,2 трлн руб.), следует из данных ЦБ. На этом фоне участники рынка стремятся привлечь вкладчиков, предлагая зафиксировать повышенную доходность на длинные сроки — до того, как снижение ключевой ставки потянет проценты по депозитам вниз. По данным аналитиков ВТБ, доходность по длинным продуктам практически сравнялась с короткими, что делает их особенно привлекательными для консервативных сберегателей.

«На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более. Размещение средств «вдолгую» позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ», — пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Его рекомендация — диверсифицировать сбережения: под фундаментальные цели открывать длинные депозиты, а для срочных нужд держать средства на коротких вкладах или накопительных счетах.

«Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом», — резюмирует спикер.

По прогнозу ВТБ, по итогам 2026 года совокупный объём привлечённых средств в банковской системе вырастет на 10% и превысит 72 трлн руб. Тренд на «длинные деньги» усиливается — вкладчики всё активнее пользуются моментом до очередного витка смягчения денежно-кредитной политики.

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