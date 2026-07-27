Не только бензин: что сильнее всего подорожало в Псковской области за полгода

Топливный кризис вновь привлек внимание к ценам на бензин. В июне средняя стоимость в регионе составила 67,57 рубля – на 12,58% выше, чем годом ранее. Однако дорожает не только топливо: за первое полугодие выросли цены на многие продукты, товары повседневного спроса и услуги. Что подорожало сильнее всего, а что, наоборот, стало дешевле – разбираемся по данным Псковстата.

Статистика показывает, что за первые шесть месяцев года рост цен в Псковской области затронул практически все категории товаров и услуг. В целом с декабря 2025 года они подорожали на 4,19%. При этом стоимость непродовольственных товаров выросла на 2,39%, продовольственных, включая алкоголь, – на 3,42%. Сильнее всего цены возросли на услуги – на 7,55%.

Наиболее заметным для многих псковичей стало изменение стоимости ряда продуктов питания. Самый высокий рост показали цены на куриные яйца – 18,28%. Среди других лидеров: сахар – 15,73%, плодоовощная продукция, включая картофель – 11,86%, алкоголь – 6,76% и мука – 5,92%. При этом были и такие товары, которые, наоборот, подешевели. На молоко и молочную продукцию цены снизились на 0,84%, а на сливочное масло – на целых 6,16%.

В сегменте непродовольственных товаров рост значительно спокойнее. Больше всего подорожала продукция для садоводства – на 7,45%. Также заметный рост показала стоимость косметики и парфюмерии – 6,70%, моющих и чистящих средств – 5,61%, табачных изделий – 5,36% и медикаментов – 4,42%. А вот цены на легковые автомобили, наоборот, упали – на 5,12%.

Что же касается бензина, то повышение составило 5,99% за полгода – в июне средняя стоимость была равна 67,57 рублям за литр. Средняя цена на дизельное топливо в том же месяце составила 80,07 рубля за литр, увеличившись на 5,89%. Среди марок автомобильного бензина по сравнению с декабрем 2025 года больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше – на 7,66%, бензин марки АИ-95 подорожал на 6,17%, а АИ-92 – на 5,73%.

При цены растут не только на продукты и товары – сильнее всего возросла стоимость различных услуг. Лидером в этой категории стал зарубежный туризм – отдохнуть за рубежом для псковичей стало на 28,06% дороже, чем полгода назад. Среди причин называют ослабление рубля и повышение стоимости авиационного топлива, которое вызвано нестабильной ситуацией в Персидском заливе. На 26,96% выросли цены на услуги гостиниц и прочих мест проживания. Менее доступным стал и пассажирский транспорт – рост составил 26,50%, однако городской пассажирский транспорт подорожал только на 4,62%. Также верхние строчки в списке заняли услуги почтовой связи – 20,08%, телекоммуникационные услуги (телевидение, интернет, мобильная связь) – 11,64%, услуги физкультуры и спорта – 7,53% и бытовые услуги – 7,52%. Подешевели лишь услуги страхования – на 3,71%.

Повышение цен коснулось и жилищно-коммунального хозяйства. Коммунальные услуги подорожали незначительно – только на 1,42%. По части жилищных услуг рост гораздо заметнее – 6,97%. При этом стоимость оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 5,06%, а взносов на капитальный ремонт – на 12%. В этой сфере рост в первую очередь связан с повышением налога на добавленную стоимость до 22%, двухэтапной индексацией тарифов и общей инфляцией.

Если рост цен на бензин оказался одной из самых обсуждаемых тем последних недель, то статистика Псковстата показывает более широкую картину. За первое полугодие изменения затронули практически все основные категории. При этом сильнее всего выросла стоимость не продуктов или непродовольственных товаров, а услуг, которыми жители региона пользуются регулярно: транспорта, связи, ЖКХ, отдыха и других. Это говорит о том, что рост стоимости жизни сегодня ощущается не только во время похода в магазин или на заправку, но и при оплате привычных повседневных расходов.

Елизавета Левадная